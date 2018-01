Renzo Rubino | «Scrivendo il brano che presenterò a Sanremo mi sono ricordato mia

: Renzo Rubino: "A Sanremo con un appello ai miei genitori, parlatevi!" - MA9PROMOTION : Renzo Rubino: "A Sanremo con un appello ai miei genitori, parlatevi!" - LaPresse_news : Renzo Rubino a Sanremo con 'Custodire': "Un appello ai miei genitori separati" - Momo_glad : @Lawrenzotto Amami uomo (il postino) di Renzo Rubino - RadioFvg : RT @RadioGioconda: #AdessoInOnda RENZO RUBINO - ORA su #laRADIOeGioconda - RadioGioconda : #AdessoInOnda RENZO RUBINO - ORA su #laRADIOeGioconda -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018)torna sul palco dell’Ariston che lo ha visto vincere il premio della critica “Mia Martini” -nella sezione Giovani- nel 2013 con il“IL POSTINO (AMAMI UOMO)” e l’anno successivo in gara -nella categoria BIG- con i brani “Per sempre e poi basta”, premiato dall’orchestra per il miglior arrangiamento, e “Ora” con cui si è classificato terzo. Torna al Festival con “Custodire”nel quale immagina due genitori che, dopo anni di silenzi e incomprensioni, si ritrovano a dialogare, soli in una stanza. Il, scritto musica e testo da, è stato prodotto da Giuliano Sangiorgi. “Custodire ha radici profonde” racconta“nasce dal desiderio di scoprire perché ho deciso di comunicare il più possibile attraverso la musica. Miche la mia è sempre stata la necessita di essere capito e ascoltato dai miei genitori. Come ...