Rapper 50 Cent | 4 anni fa vende i suoi album a 700 Bitcoin ora è milionario

: i vantaggi di farsi pagare in bitcoin prima della grande salita ah ah ah Rapper 50 Cent Is Now a Bitcoin Millionair… - grandebluff : i vantaggi di farsi pagare in bitcoin prima della grande salita ah ah ah Rapper 50 Cent Is Now a Bitcoin Millionair… - bobiwowie : RT @LaStampa: Album in criptovaluta, il rapper 50Cent incassa 8 milioni di dollari - RealTimeNews__ : RT @LaStampa: Album in criptovaluta, il rapper 50Cent incassa 8 milioni di dollari - LaStampa : Album in criptovaluta, il rapper 50Cent incassa 8 milioni di dollari - all_music_it : Bitcoin: il rapper 50 cent ne possedeva una fortuna... senza saperlo -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) In un periodo di grandi paure circa i potenziali rischi di bolle speculative, spesso solo voci incontrollate che stanno mettendo in crisi le quotazioni di tutte le criptovalute, una bella storia è salita alla ribalta. Metti che un giorno vendi qualcosa, magari sul web, e tra le tante opzioni di pagamento, visto il periodo di successo delle criptovalute, permetti al tuo cliente di pagarti anche in....