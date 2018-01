Ragazzi aggrediti in centro | 9 rapine in un' ora | presa la banda che terrorizzava Firenze

Aggrediti da 15 Ragazzi ni all'uscita della metro : asportata la milza a un 15enne : Giugliano. Tre 15enni Aggrediti all'uscita della metro di Chiaiano da una babygang, uno è stato ricoverato in ospedale dove gli è stata asportata la milza perforata. È quanto...

Napoli - giovani aggrediti e accoltellati da gruppo di Ragazzini : Due giovani di 19 e 18 anni sono stati aggrediti la scorsa notte in via Giosuè Carducci a Napoli da un gruppo di ragazzini, due dei quali armati di coltello. Entrambi hanno riportato ferite non gravi, ...