Quote latte | l' Ue bacchetta l' Italia | ' Devono pagare i produttori non lo Stato'

Quote latte - l'Italia deve avere dai produttori 1 - 2 miliardi di euro : cartelle già notificate da Equitalia : Ad oggi all'Italia restano da recuperare dai produttori di latte, per lo sforamento delle Quote comunitarie, 1,255 miliardi, di cui 796 milioni di euro risultano esigibili. E per essi Agea ha ...

Quote latte - sentenza Corte Ue : l'Italia è inadempiente - non doveva pagare lo Stato : Ogni anno, dal 1995 al 2009, l'Italia ha superato la quota nazionale e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementare dovuti per il periodo in questione. Se un Paese sfora, sentenzia la Corte, il prelievo deve arrivare dai produttori e non dallo Stato

Quote latte - Coldiretti : l’UE chiede 1 - 3 miliardi ai produttori multati : È una pesante eredità delle troppe incertezze e disattenzioni del passato nel confronti dell’Europa nell’attuazione del regime delle Quote latte che è terminato da 2 anni e dieci mesi, il 31 marzo 2015. È quanto ha affermato la Coldiretti nel commentare la condanna della Corte europea di Giustizia nei confronti dell’Italia inadempiente per non aver recuperato 1,343 miliardi di euro dai produttori lattieri per aver superato le Quote latte nel ...