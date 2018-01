Questo Parlamento ci ha semplificato la vita o l' ha complicata?

: RT @SpaceCowboy21: Ma quindi in questo paese avremmo #dimaio premier e @senantoniorazzi fuori dal parlamento? Non c è giustizia! - Michele11480422 : RT @SpaceCowboy21: Ma quindi in questo paese avremmo #dimaio premier e @senantoniorazzi fuori dal parlamento? Non c è giustizia! - MTREVISIOL : Mi vergogno come Imprenditore del Turismo essere associato come "ALBERGATORE" a questo Signore, che non... - davidedeggio : RT @RosaMDiGiorgi: “L’Italia che cresce”. Il documento che illustra le leggi e il lavoro svolto da questa legislatura - Questo documento il… - PoliticiLa : RT @RosaMDiGiorgi: “L’Italia che cresce”. Il documento che illustra le leggi e il lavoro svolto da questa legislatura - Questo documento il… - filip77zucchero : RT @RosaMDiGiorgi: “L’Italia che cresce”. Il documento che illustra le leggi e il lavoro svolto da questa legislatura - Questo documento il… -

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Tutti d’accordo nel voler abolire leggi, leggine e regolamenti inutili, ma attivissimi nel proporne di nuove, come dimostrano i dati sull’attività della XVII legislatura che si è appena conclusa. Mentre il candidato premier di M5s Luigi Di Maio propone di abolire almeno 400 leggi inutili, e la sua idea è accolta da un coro unanime di approvazione, restano ancora più di 7.000 le proposte di legge presentate in questi cinque anni alla Camera e al Senato. La necessità di un’energica opera di “sfrondamento” o di razionalizzazione delle centinaia di migliaia di norme, regolamenti, testi unici e codici in vigore nel nostro Paese è stata sempre riconosciuta da tutte le forze di governo negli ultimi anni, ma non sempre alle parole sono seguiti i fatti. E’ vero che i casi di delegificazione non mancano. In casa ...