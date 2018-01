Quanto ne sai su Alberto Angela? : Siamo in piena fase Alberto Angela-mania: fiumi d’inchiostro sono stati spesi nelle scorse settimane per analizzare a fondo il recente successo di Meraviglie, programma di Rai1 che ha fatto incetta di ascolti al di là di ogni previsione. Se non è certo che l’interesse per la cultura in Italia sia resuscitato, lo stesso non si può dire per l’ormone di telespettatrici e telespettatori. Un fiorire di meme e parodie ha consacrato ...

Quanto ne sai sulle elezioni politiche italiane? : Mancano poche settimane alle elezioni politiche 2018 e lo scenario – manco a dirlo – è parecchio caotico. Se il cambio di casacca è da considerarsi disciplina olimpica durante le legislature, figuratevi un po’ cosa può succedere nelle fasi preliminari in cui si scelgono alleanze e coalizioni. Correnti, scissioni, simboli, liste, ripensamenti, ritorni e colpi di scena: dimostrate Quanto ne sapete, o meglio, Quanto ne avete capito finora, ...

Quanto ne sai di Crispr? : Ne sentirete parlare sempre più spesso, quindi se non conoscete il significato di questo termine, preparatevi a impararlo. Già, perché Crispr (che, per la precisione, si pronuncia Crisper) rappresenta una delle più grandi innovazioni di sempre sul fronte delle biotecnologie, e non esageriamo nel dire che ci cambierà ben presto la vita. Di cosa si tratta? Di una strategia per manipolare il dna degli esseri viventi che, a dispetto di un nome ...

Quanto ne sai sulle serie tv del 2017? : Un intero anno di serie tv volge al termine: 365 giorni di novità, gloriosi ritorni, sorprese, successi e anche qualche flop. Se avete passato l’anno attaccati al pc dimenticandovi la vita sociale, uno degli aspetti positivi che dicembre porta con sé è la consapevolezza di un altro anno ricco di serie alle porte. Prima di avventurarci, però, è il caso di dimostrare di essere stati veri binge whatcher anche quest’anno, e di non ...

Quanto ne sai sulla vera storia del Titanic? : Il 19 dicembre 1997 usciva nelle sale americane Titanic, celebre film diretto da James Cameron vincitore di 11 premi Oscar, entrato di diritto all’interno dell’immaginario collettivo come un’epica tragedia senza tempo. Merito della pellicola è aver riportato alla luce una vicenda drammatica risalente alla prima metà del ‘900. Il film si concentra sulle vicende di personaggi fittizi, lei cui storie sono inserite ...

Quanto ne sai sui film di Natale? : Non c’è dicembre che tenga senza una maratona di film di Natale. Ognuno ha i propri classici da rivedere in famiglia o con gli amici, ma arrivare al fatidico appuntamento senza averne (ri)guardato neppure uno, uccide completamente lo spirito natalizio. Sia che vi consideriate dei veri esperti, o spettatori di film dell’ultimo minuto la notte della Vigilia su Italia1, l’importante è prendere parte allo spirito del periodo. ...

