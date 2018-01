"Pagò Apple contro i rivali" - stangata Ue su Qualcomm : La Commissione Europea ha multato Qualcomm , società Usa attiva nei semiconduttori e nelle apparecchiature per telecomunicazioni, per 997 mln di euro, per aver abusato della propria posizione ...

Antitrust - stangata a Qualcomm per accordi con Apple su chip LTE : (Teleborsa) - L'Antitrust europeo colpisce ancora. Questa volta ad essere finita nel mirino della Commissaria Margrethe Vestager è Qualcomm , che dovrà pagare una multa di 997 milioni di euro per ...

Antitrust - stangata a Qualcomm per accordi con Apple su chip LTE : L'Antitrust europeo colpisce ancora. Questa volta ad essere finita nel mirino della Commissaria Margrethe Vestager è Qualcomm , che dovrà pagare una multa di 997 milioni di euro per abuso di posizione ...

Stangata Ue su Qualcomm : "Pagò Apple per escludere i microchip dei rivali" : Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dalla Ue di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri produttori di ...

Qualcomm - stangata Ue da un miliardo : 'Ha pagato Apple per non servirsi da altri produttori di chip' : stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dalla Ue di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri produttori di ...

Qualcomm - stangata Ue da un miliardo : «Ha pagato Apple per non servirsi da altri produttori di chip» : stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dalla Ue di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri...

Stangata Ue su Qualcomm : «Pagò Apple per non usare i processori dei rivali» : Multa da quasi un miliardo euro per abuso di posizione dominante sul mercato dei chip. La Commissaria Ue Vestager: «L’obiettivo era che Apple non si approvvigionasse dai concorrenti: questi pagamenti non erano solo semplici riduzioni di prezzo»

Stangata Ue su Qualcomm - pagò Apple : (ANSA) - BRUXELLES, 24 GEN - Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dalla Ue di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si ...