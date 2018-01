Prime due scimmie clonate con la stessa tecnica usata per Dolly

Le Prime due scimmie clonate come Dolly per ridurre l'uso dei primati in laboratorio : I loro musetti sbucano timorosi dietro ad un enorme peluche: qualche istante di incertezza, ed eccoli zompettare vivacemente nell'incubatrice, con gli occhioni curiosi puntati all'obiettivo della telecamera. Sono Zhong Zhong e Hua Hua, le prime due scimmie al mondo clonate con la tecnica della pecora Dolly. La loro nascita, avvenuta rispettivamente otto e sei settimane fa, è annunciata sulla rivista Cell dai ricercatori dell'Istituto di ...

Enter the Gungeon : piazzate 75.000 copie per Switch nelle Prime due settimane dal lancio : Enter the Gungeon ha ottenuto un successo non indifferente a sole due settimane dal lancio per Nintendo Switch.Come riportato da Nintendoeverything infatti, la macchina ibrida della grande N, la quale si è dimostrata spesso un'ottima piattaforma per il gioco di titoli indipendenti, ha accolto bene anche questo indie dalle dinamiche bullet-hell e rogue-like. nelle prime due settimane dal lancio sono infatti state piazzate 75 mila copie, e lo ...

Gualdo Tadino - incidente in viale don Bosco : giovane trasferito a Perugia Scontro tra due auto alle Prime ore del 25 dicembre : Gualdo Tadino incidente stradale in viale Don Bosco. A rimanere gravemente ferito un ventenne, M. R. che, con il suo mezzo, è andato a sbattere contro un'altra auto, il cui conducente è uscito illeso. ...

Top 10 personaggi più amati delle Prime due stagioni di Gomorra : Finalmente dopo decine e decine di post dove è stato chiesto ai fans chi fosse il loro personaggio preferito, la pagina Facebook Gomorra la serie 3 ha stilato una classifica definitiva. Siamo ormai al giro di boa della terza stagione, infatti ieri Venerdì 1 Dicembre sono andati in onda su Sky Atlantic HD il quinto ed il sesto episodio. Ma torniamo ai nostri amati personaggi di Gomorra la serie. Ecco la prima parte della classifica: 10. Al decimo ...

Grande Fratello Vip 2018 / Anticipazioni : spuntano i primi due nomi del cast - ecco le Prime notizie : Grande Fratello Vip 2018, Anticipazioni terza edizione: Lory Del Santo ed Emanuela Titocchia nel cast il prossimo anno? ecco le inedite indiscrezioni da Mattino Cinque.(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 15:54:00 GMT)

#Riccanza 2 : si sboccia con dei super ospiti nelle Prime due puntate : E per un'esperienza a 360 gradi nel mondo del lusso, su NOWTV , Sky Go e Sky On Demand trovi il BOX SET dedicato a #Riccanza che contiene #Riccanza stagione 1, #Riccanza Reunion, Aspettando #...

Hockey su pista - Eurolega 2017-2018 : azzurro splendente - due vittorie e due pareggi! Follonica in fuga - Lodi a contatto con le Prime : azzurro splendente nella seconda giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. Le quattro compagini italiane si sono rese protagoniste di due vittorie e due pareggi, restando in piena corsa per la qualificazione e mostrando una competitività notevole nella competizione europea. A fare la differenza è soprattutto il Follonica, capace di espugnare di misura (0-1) il campo del Club Patì Vic e di volare a punteggio ...

Un duetto di Giorgia con Marco Mengoni è in arrivo con Oronero Live : le Prime indiscrezioni : Sta per arrivare un duetto di Giorgia con Marco Mengoni? Mancano comunicazioni ufficiali da parte degli artista e doveroso è attendere conferme dai due protagonisti ma su Il resto del Carlino appare un trafiletto sulla versione Live del disco Oronero che accenna ad una collaborazione tra i due artisti. Da un lato una delle voci femminili più interessanti del panorama musicale italiano, dall'altro una delle voci maschili che si è imposta di ...

“Gomorra 3” - cosa succede nelle Prime due puntate : La serie è ricominciata ieri su Sky Atlantic: si riparte da dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione, con qualche faccia nuova The post “Gomorra 3”, cosa succede nelle prime due puntate appeared first on Il Post.