Prima nemici | poi amici e ora chissà | ecco cosa si dicevano Lega e M5s

Anticipazioni Romanzo Famigliare del 15 gennaio - i dubbi di Emma sul padre di Micol e i suoi nemici (video antePrima) : La terza puntata di Romanzo Famigliare, in onda lunedì 15 gennaio in prima serata su Rai1, parte all'insegna dei dubbi della protagonista: come previsto dalle Anticipazioni dei nuovi episodi, l'erede della famiglia Liegi, tornata a Livorno 16 anni dopo essere scappata col militare della Marina Agostino Pagnotta, comincia a dubitare della paternità di sua figlia Micol. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA ...