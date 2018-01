Presentazione libri | film e spettacoli teatrali Così Montevarchi celebra il Giorno della

Presentazione “aMare Leggere” e “Una Nave di libri per Barcellona” - il 9 dicembre a Roma : I libri, il mare, Barcellona: il mensile “Leggere:tutti” da nove anni organizza Una Nave di libri per Barcellona e da sei anni aMare Leggere, Festival della letteratura per ragazzi sul mare, viaggi letterari realizzati in collaborazione con Grimaldi Lines e con il patrocinio dell’Istituto italiano di Cultura di Barcellona. Si tratta di esperienze indimenticabili per migliaia di viaggiatori (famiglie, scuole […]