Pow Surf 101 | il corto meditativo dedicato allo snowboard

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Si intitola Pow101 uno dei più coinvolgenti video didella stagione. Girato nella regione di Steambot Spring, in Colorado, Pow01 si avvale di riprese aeree via drone per mostrare una ipnotica discesa su tavola attraverso un bosco ammantato di neve fresca. Realizzato dal regista Kurtis Jackson, ilsi differenzia dai soliti video di sci perché non mostra discese mozzafiato, salti pericolosi e performance ai limiti; accompagnata da una composizione pianistica delicata, la discesa invita alla meditazione e alla contemplazione della natura, anziché lasciare a bocca aperta. Ti è piaciuto? Guarda anche Quando il balletto acrobatico su sci era una disciplina sportiva. Pow101, ilWired.