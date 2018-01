Porta a Porta | Bellomo

Rossi : 'Test imPortanti per capire che stagione sarà' : 'I test saranno molto importanti per capire quello che accadra' durante la stagione. Anche se poi si cerca di migliorare la moto, di solito quello che succede durante i test e' molto simile a quello ...

Giorno della Memoria - la Toscana con ottomila ragazzi e un filo che Porta alle leggi razziali coloniali : Nove storie, in sei fisicamente presenti, e quattro diversi temi e prospettive: la persecuzione di chi non è stato deportato ma ha subito le leggi antiebraiche, la deportazione politica di chi ha ...

Mattarella visita Ingv : contributo imPortante a sicurezza Paese : Roma, 24 gen. (askanews) - Quella dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è "un'attività di contributo alla sicurezza così importante per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della ...

Scambio Defrel-Babacar : arriva una svolta imPortante - la situazione : Defrel-Babacar, uno Scambio improntato nelle ultime ore di calciomercato tra Fiorentina e Roma, dopo che i giallorossi hanno deciso di cedere Dzeko al Chelsea. Ebbene, l’affare non sembra decollare per due motivi principali. In primis la Fiorentina non è convinta di Defrel a causa delle condizioni fisiche “instabili” in questa stagione. Il calciatore giallorosso non gioca una gara dal primo minuto dal 28 ottobre, ben tre mesi ...

MotoGp - Stoner Porta in pista la nuova Ducati : In attesa di vedere all'opera Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, a portarla in pista è stato un collaudatore d'eccezione Casey Stoner, già Campione del Mondo con la Rossa di Borgo Panigale in passato. ...

Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile verso Sanremo 2018 per lanciare un messaggio d’imPortanza sociale : “È dedicata a chi combatte i nemici della giornata” : Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile è la canzone con cui il cantautore italiano salirà sul palco dell'Ariston accompagnato da Peppe Servillo. Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo si fa sempre più insistente, giunto quest'anno alla sessantottesima edizione, condotta da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. A due settimane dall'inizio della kermesse più attesa dell'anno, nel corso della ...

Apple Porta nelle scuole il programma di coding per lo sviluppo di app : In Europa 70 istituti e università hanno adottato 'Everyone Can Code' per progettare applicazioni. Nell'Ue l'app economy ora supporta 1,36 milioni di lavori

Juventus - Torreira il nuovo regista : Marotta bussa alla Porta blucerchiata : Juventus, Torreira il nuovo regista: Marotta bussa alla porta blucerchiata Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Torreira- Non solo Praet. La Juventus sarebbe pronta a bussare nuovamente alla porta blucerchiata per chiedere informazioni su Torreira. Il regista blucerchiato piace parecchio a Paratici, il quale lo avrebbe indicato come rinforzo ideale in ...

Google Assistant supPorta ora Voice Match per più profili Netflix : Il team di Google Assistant ha attivato la possibilità di aggiungere il supporto per l'accesso a più profili Netflix tramite la corrispondenza vocale L'articolo Google Assistant supporta ora Voice Match per più profili Netflix è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

'Portare l'Ice da Roma a Milano' - il pd Gori si traveste da lumbard : Fare shopping a Roma. Se questa è la nuova vocazione di Milano, così come la vorrebbe il candidato Pd alla Regione lombarda, Giorgio Gori, non parrebbe proprio una vocazione patriottica. Un conto è ...

Tennis - AusOpen : Chung Porta la Corea in semifinale. LIVE : Federer-Berdych 7-6 6-3 : Da n°58 del mondo (ma a fine torneo sarà numero 29), Chung è il giocatore con la classifica più bassa ad aver raggiunto le semi in Australia dopo Marat Safin, n° 86 nel 2004. E venerdì Chung proverà ...

'Portare l'Ice da Roma a Milano' - il pd Gori si traveste da lumbard : Fare shopping a Roma. Se questa è la nuova vocazione di Milano, così come la vorrebbe il candidato Pd alla Regione lombarda, Giorgio Gori, non parrebbe proprio una vocazione patriottica. Un conto è ...

Pierre Cardin Porta in scena 'Dorian Gray' : ''La regia ha voluto mettere in scena una simbologia ricca e densa - ha spiegato Gamba - Si è ispirata alle suggestioni di Wilde e a quelle del mondo della moda nel ruolo dei tessuti e dei colori. Si ...

Lo stilista Pierre Cardin Porta in scena 'Dorian Gray' - la 'prima' al Sistina di Roma : ''La regia ha voluto mettere in scena una simbologia ricca e densa - ha spiegato Gamba - Si è ispirata alle suggestioni di Wilde e a quelle del mondo della moda nel ruolo dei tessuti e dei colori. Si ...