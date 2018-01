PlayerUnknown' s Battlegrounds per PC | disponibile sui test server la patch con le misure

PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su Xbox One : arriva la corsa automatica : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds può certamente contare su un ottimo supporto da parte degli sviluppatori, il team al lavoro sul gioco continua a rilasciare interessanti aggiornamenti per perfezionare il titolo sia su PC che su console e, anche se ultimamente la community lamenta un'eccessiva presenza di cheater e pratiche scorrette, ecco che gli sviluppatori pubblicano un nuovo update per la versione Xbox One.Infatti, come riporta ...

Gli aim-bot non bastano : i cheater di PlayerUnknown's Battlegrounds ora sfruttano revive veloci e cure istantanee : PlayerUnknown's Battlegrounds (non perdetevi la nostra guida con tutti i consigli sul gioco) è un titolo dal successo enorme che sta combattendo con un problema che sta colpendo duramente la community del titolo: i cheater. Tencent stessa (publisher in cina del gioco) è intervenuta in più di un'occasione ma i problemi persistono e i cheater intanto stanno evolvendo con metodi sempre più fastidiosi per gli utenti.Gli aim-bot e i wall-hack non ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : al vaglio degli sviluppatori alcune importanti modifiche al campo elettrico : Se vi fosse mai capitato di lanciarvi da un aereo in volo per affrontare la sanguinosa Battle Royale di Playerunknown's Battlegrounds avrete sicuramente confidenza con la Blue Zone, il letale campo elettrico che con il proseguire della partita si espande per ridurre progressivamente la mappa di gioco.Come riporta Eurogamer.net, nei test server di PUBG sono state recentemente applicate alcune modifiche alla Blue Zone, che ne cambiano gli ...

PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su PC con la nuova patch : PlayerUnknown's Battlegrounds, oltre che su una vastissima base di giocatori, può contare, sicuramente, su un ottimo supporto da parte degli sviluppatori, costantemente impegnati nella pubblicazione di contenuti e aggiornamenti per perfezionare l'apprezzato titolo.Se poco tempo fa abbiamo visto il nuovo aggiornamento per le versioni console di PlayerUnknown's Battlegrounds, ora apprendiamo, grazie alla segnalazione di Dualshockers, che è ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Tencent aiuta la polizia cinese ad arrestare gli sviluppatori di cheat : Il fenomeno dei cheater su Playerunknown's Battlegrounds sta dilagando negli ultimi mesi, anche se in Cina le cose potrebbero presto cambiare dopo la firma dell'accordo tra PUBG Corp e il colosso Tencent, che pubblicherà nel paese la versione cinese di Battlegrounds.Come riporta VG24/7, la compagnia avrebbe aiutato la polizia cinese con ben 30 casi, che hanno portato all'arresto di 120 persone collegate allo sviluppo di cheat per il gioco. Per ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One riceve la sua quinta patch : PlayerUnknown's Battlegrounds, l'ormai celebre titolo di Bluehole che registra numeri incredibili e del quale vi proponiamo la nostra guida aggiornata, è da poco sbarcato su console Xbox One e Xbox One X.Il gioco, in versione console, continua a ricevere costantemente aggiornamenti, che migliorano l'esperienza di gioco e aggiungono nuovi interessanti contenuti. Ora, come segnala Windows Central, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare la ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : giocatori sul piede di guerra contro i cheater cinesi : PlayerUnknown's Battlegrounds, gioco che macina numeri impressionanti su PC e anche su console, può vantare una base di utenza veramente vasta e, con i tantissimi giocatori alle prese con il titolo, è molto facile scontrarsi con il fastidioso problema dei cheater. Certamente questa non è una novità, ma ultimamente, come segnala PCGamer, i giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds stanno lamentando la presenza di troppi cheater provenienti dalla ...

PlayerUnknown's Battlegrounds supera quota 3 milioni di giocatori su Xbox One : Il successo riscosso da PlayerUnknown's Battlegrounds non è certamente una novità, da tempo il titolo di Bluehole macina numeri incredibili, già dall'Accesso Anticipato, e con l'uscita della versione 1.0 su PC e delle edizioni console, sono sempre di più i giocatori impegnati nel gioco e se anche voi state giocando a PlayerUnknown's Battlegrounds, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida.Ora è Aaron Greenberg, sulle pagine di Xbox Wire, ...

Un PlayerUnknown's Battlegrounds gratis e a portata di browser? Ecco Surviv.io : Il genere dei battle royale si sta ormai diffondendo a macchia d'olio con alcuni rappresentanti di spicco (PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite nella modalità dedicata sono probabilmente i più conosciuti) e con parecchi sviluppatori consapevoli del successo di questo tipo di modalità di gioco che pensano a una introduzione più o meno importante nei propri progetti.Se il genere non vi ha mai convinto o siete comunque curiosi di provarne una ...

L'oggetto più raro di PlayerUnknown's Battlegrounds può costare fino a $1.562 e altre statistiche legate alle loot box : Una delle novità che potrebbe caratterizzare il mondo dei videogiochi in un futuro non troppo lontano potrebbe essere l'obbligo di rivelare le possibilità di ricevere un certo oggetto proposto attraverso le loot box. Attualmente non è possibile conoscere facilmente il drop rate dei vari giochi ma in certi casi gli sviluppatori stessi rivelano delle informazioni al riguardo.Come riportato da Games Industry i numeri rivelati dagli sviluppatori di ...

PlayerUnknown's Battlegrounds è il titolo più venduto di sempre su PC : L'incredibile successo riscosso da PlayerUnknown's Battlegrounds è ormai cosa nota, il titolo di Bluehole ha fatto registrare numeri da capogiro in Early Access su PC e anche in seguito alla pubblicazione della versione 1.0. Il gioco, inoltre, ha visto la luce recentemente anche su Xbox One e Xbox One X, dove si è aggiornato con una patch.Ebbene, dopo avervi riportato varie volte i dati di vendita di PlayerUnknown's Battlegrounds, ora è ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : ecco la nuova patch per Xbox One : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna con una nuova patch per Xbox One che porta nuove funzioni e ottimizzazione sul versante stabilità e frame rate.Come riferisce VG247, la patch ha introdotto l'accelerazione analogica dello stick quando saltiamo fuori dall'aereo. La correzione dovrebbe rendere molto più facile muoversi durante la caduta libera, momento in cui il frame rate non è dei migliori.La sensibilità della mira può ora essere ...

Aron Greenberg non ha mai vinto una partita a PlayerUnknown's battlegrounds : Arrivare ad ottenere una chicken dinner in playerunknown's battlegrounds non è cosa proprio da tutti, a competere per l'ambito premio infatti sono ben cento giocatori ci fa notare Segmentnext.Ebbene, recentemente il capo marketing di Xbox One Aron Greenberg ha ammesso di essere sempre rimasto a bocca asciutta, e di non aver avuto ancora modo di vincere in PUBG.Tutto è nato con una foto pubblicata sul Twitter di Greenberg, nella quale si ...

Paladins : Battlegrounds non ha nulla a che fare con PlayerUnknown's Battlegrounds - parola del presidente di Hi-Rez : Se gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno reagito al lancio della modalità Battle Royale di Fortnite con delle accuse di plagio quale potrà essere la reazione nei confronti di Paladins: Battlegrounds? Una modalità di gioco che usa sostanzialmente lo stesso nome del titolo realizzato da Bluehole d'altronde non passa di certo inosservata.I vertici di Hi-Rez Studios, sviluppatori di Paladins, hanno pensato anche a un eventuale ...