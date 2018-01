Pezzi di plastica nello yogurt | il ministero | “Tutti i lotti da ritirare”

6.333 Pezzi di plastica per chilometro quadrato : i dati allarmanti sulla concentrazione di rifiuti plastici nelle acque dell’Artico : Le acque incontaminate dell’Artico si stanno trasformando in una discarica galleggiante, creando una seria minaccia per la vita marina, avvertono gli scienziati. Una delle aree più dense di rifiuti plastici nei mari di tutto il mondo è stata scoperta a nord della Norvegia e della Russia. A miglia di distanza dalla civiltà, l’ammasso di rifiuti plastici nel mare di Barents, ai margini dell’Oceano Artico, è cresciuto di quasi 20 volte in appena ...