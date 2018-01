Perché sotto stress abbiamo voglia di dolci

L'ultimo superstite di Rigopiano Giampaolo Matrone : "Ho trascorso 60 ore sotto le macerie. Ora combatto Perché mia figlia abbia sempre il sorriso" : "Oggi non vedo più il futuro, ma combatterò nella vita per due motivi: fare di tutto perché mia figlia abbia sempre il sorriso e portare a casa la giustizia per le 29 vittime". Giampaolo Matrone, L'ultimo sopravvissuto della strage di Rigopiano, parla a LaPresse dopo aver terminato le sue quattro ore giornaliere di fisioterapia. Aver trascorso oltre 60 ore sotto più di 100 tonnellate di ghiaccio ha lasciato un ricordo ...