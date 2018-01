Per la Bardot una tomba vicino al mare nella villa-museo “St Tropez? Vetrina di lusso

Anche Brigitte Bardot contro #MeToo. E le attrici che «fanno le “civette” Per ottenere un ruolo» : Anche Brigitte Bardot dice la sua sul movimento #MeToo e sullo scandalo molestie, che da un paio di mesi a questa parte ha travolto molti divi Hollywood (da Weinstein in poi) e tanti altri uomini di potere. Secondo la celebre attrice francese, oggi 83 anni, bisogna distinguere tra le denunce delle «donne in generale» e quelle delle «attrici». La maggior parte delle accuse di queste ultime, ha dichiarato a Paris Match, «sono ipocrite e ridicole». ...

