: Pensioni anticipate, ultime notizie oggi 23 /1: dal 2018 i contributi non servono più'? | Pensioni per tutti - BBCentraleRC : Pensioni anticipate, ultime notizie oggi 23 /1: dal 2018 i contributi non servono più'? | Pensioni per tutti - ste_calic : Pensioni, ultime news al 24/01 su Fornero, precoci e proposte elettorali - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 24 gennaio. Gli avvertimenti dell’Ilo sui sistemi pensionistici (ultime notizie) - infoiteconomia : Pensioni anticipate, ultime notizie oggi 23 /1: dal 2018 i contributi non servono più'? ( - infoitinterno : RIFORMA PENSIONI/ Furlan: avanti con correttivi e flessibilità (ultime notizie) (Il -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Lenovita' sulle #ad oggi 24 gennaio 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dai sindacati e dai comitati in merito alle dichiarazioni e. Al centro del dibattito resta sempre la leggee la possibilita' di intervenire sui criteri anagrafici e contributivi di uscita dal lavoro VIDEO. Scopriamo insieme tutti i dettagli nel nostro articolo di approfondimento. Ghiselli Cgil invita a decidere quale modello di societa', lavoro e welfare vogliamo La leggenon è stata una riforma previdenziale, ma una Manovra finalizzata a contenere la crescita del debito pubblico. Operazione alquanto discutibile in termini di equita', perché un problema generale che riguarda la collettivita' il debito pubblico non lo si può scaricare su uno strumento la previdenza finanziato prevalentemente da chi lavora. Ad affermarlo è il Segretario ...