Pensioni news | scontro tra Landini-Marattin sull' abolizione della Legge Fornero

Pensioni - ultime news al 22 gennaio sull'APE social e sulle ipotesi elettorali Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 22 gennaio 2018 vedono crescere le proteste degli insegnanti che ingiustamente non riescono ad accedere all'APE sociale [Video], nonostante la maturazione del diritto alla quiescenza. Nel frattempo diventa sempre più accesa anche la discussione elettorale, che continua ad avere tra i principali motivi di scontro proprio la riforma del sistema previdenziale. Infine, i sindacati tornano a puntare il dito ...

Pensioni - ultime news ad oggi 19/01 : da Q41 a Q100 - dove trovare i fondi? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 19 gennaio 2018 vedono arrivare nuovi dati in merito agli importi medi erogati dall'#Inps, che nel 2017 hanno superato le 1000 euro al mese. Nel frattempo prosegue il dibattito elettorale sull'abolizione della legge Fornero [Video] e sulle modalita' con le quali si vorrebbero reperire i fondi per garantire la riuscita del provvedimento. Intanto sul tema è tornato anche il Premier Gentiloni, evidenziando ...

Pensioni - ultimissime news al 14/01 su legge Fornero e scontro generazionale Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 14 gennaio 2018 vedono prore le dichiarazioni provenienti dalla campagna elettorale sulle proposte di riforma del sistema. Nel frattempo dai sindacati continua la raccolta delle firme contro la riforma Fornero [Video] ed a favore del ricambio generazionale, mentre si chiede di intervenire in via definitiva sul tema dell'adeguamento automatico all'aspettativa di vita. Vediamo insieme tutti i dettagli nel ...

Pensioni personale scuola - +26% di domande : riepilogo Miur - news al 13/1 : Pensioni personale scuola, 13 gennaio 2018 – Il Miur ha pubblicato in queste ore il report in aggiornamento riguardante le richieste di pensionamento del personale docente ed ATA per l’a.s. 2018/2019. Si tratta infatti di un riepilogo provvisorio e in corso di aggiornamento delle richieste di cessazione dal servizio scolastico. Il dato che emerge è […] L'articolo Pensioni personale scuola, +26% di domande: riepilogo Miur, news ...

Pensioni - ultimissime news al 5 gennaio su APE - precoci - OD e giovani Video : Nel nostro nuovo articolo contenente le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 gennaio 2018 cominciamo facendo il punto della situazione in favore dei lettori sulle scadenze da tenere in considerazione per l'invio delle domande di certificazione dell'#APE SOCIALE e della Quota 41 per il nuovo anno. Proamo con il punto dal CODS sulle rivendicazioni per la flessibilita' [Video] femminile, mentre al centro del dibattito politico continuano a ...

Pensioni ultime news : Rizzetto pro precoci e stop a.d.v. per i Q41 Video : Le ultimissime novita' sulla riforma #Pensioni 2018 e nello specifico su quella che si delinea essere la prossima legge di bilancio 2018 giungono dagli stessi esponenti politici che sempre più, attraverso le loro pagine facebook, aggiornano in diretta i cittadini su quanto stava avvenendo in Commissione Bilancio. Il Governo in queste ore terminera' l’iter al fine di portare il testo in aula, se non vi saranno ulteriori rimandi domani la manovra ...

Riforma Pensioni ed emendamenti - news al 15 dicembre da Damiano e Baruffi Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni al 15 dicembre 2017 [Video]ed in particolare sugli emendamenti approvati alla Legge di Bilancio 2018 giungono da alcuni post Facebook ,significativi e chiari, scritti dagli onorevoli del Pd Anna Giacobbe, che riprende le ultime dichiarazioni del Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano, e Davide Baruffi. Entrambi fanno il punto della situazione sulla battaglia condotta dalla Commissione ...

Pensioni 2017 - news al 13 dicembre : precoci e messaggio Inps 4947 Video : Le ultime novita' sulle Pensioni precoci al 13 dicembre 2017 [Video]non sono delle migliori. I dubbi sono stati sollevati stamane sui social da alcuni lavoratori precoci che si sono posti alcuni interrogativi sulla liquidazione degli assegni annunciata da Boeri. Il quesito principale è: per chi ha fatto domanda di pensione anticipata con quota 41 verranno liquidati gli assegni entro Natale? A ragion veduta andando ad analizzare il messaggio ...

Pensioni - ultimissime news al 6/12 su LdB2018 - cumulo - flessibilità e dati OCSE Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 6 dicembre 2017 vedono moltiplicarsi i commenti della politica e dei sindacati in merito ai dati comunicati dall'OCSE sull'eta' di uscita dal lavoro dei giovani. È in particolare la CGIL ad esprimere la propria preoccupazione circa le conferme in arrivo dall'organizzazione parigina. Nel frattempo dalla Camera si sottolineano i passaggi chiave delle proposte di modifica alla Manovra 2018, che saranno ...

Riforma Pensioni - su precoci e opzione donna - le news al 4 dicembre Video : Sempre caldo sui social il dibattito sulla Riforma #pensioni 2017 specie a to del successo della manifestazione organizzata dalla Cgil in differenti piazze d'Italia sabato 2 dicembre, a cui hanno partecipato, gridando la loro rabbia sul palco, i lavoratori precoci e le donne. Inoltre il confronto sul web ruota intorno alle domande di riesame per ape sociale e precoci, di cui l'Inps ha dato i primi dati e sulle speranze, sempre più ridotte al ...

Pensioni - ultimissime news al 5/12 su Ldb2018 - APE e Quota 41 Video : Le ultime novita' sulla #Pensioni ad oggi 5 dicembre 2017 riprendono l'ampliarsi delle possibilita' di accesso all'APE sociale ed alla Quota 41 [Video] per i disoccupati a cui è scaduto un contratto a termine. Dalla Commissione lavoro della Camera arriva invece una critica ai margini troppo discrezionali di cui dispone l'Inps, riprendendo le parole utilizzate dal Presidente Cesare Damiano, preoccupato per le interpretazioni restrittive ...

RIFORMA Pensioni/ Le fake news sulla spesa Pensionistica (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Gianni Dragoni e le fake news sulla spesa PENSIONIstica. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 dicembre(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 13:31:00 GMT)

Stranieri e Pensioni - ecco la fake news : I dati sul calo della natalità italiana la dicono lunga sulla nostra società e sulla crisi che sta vivendo. L'Italia è sempre più vecchia e sempre meno orientata al futuro. Questo svuotarsi delle culle non è sorprendente, se siconsidera che il nostro Paese non offre grandi opportunità alle giovani generazioni: molti vanno via e anche chi rimane guarda al domani con apprensione, e per questo motivo spesso non fa figli. Ci sono certamente ...

Nuova Riforma Pensioni ultime news : piano dell'esecutivo e incontro sabato 18 Video : Nella serata di ieri si è concluso il nuovo confronto tra Governo e Sindacati [Video] per il pacchetto di misure da adottare per la Nuova Riforma delle #Pensioni. Vediamo le novita' di oggi 14 novembre 2017 con la proposta del Governo articolata in 7 punti, le risposte dei sindacati e le news sul prossimo incontro tra le parti che è gia' stato fissato per il prossimo sabato. Il Governo mette sul piatto una misura dal costo complessivo di circa ...