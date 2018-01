Pensioni | Furlan | abolire legge Fornero costa oltre 80 miliardi | le novità

RIFORMA Pensioni/ Furlan : avanti con correttivi e flessibilità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Furlan: avanti con correttivi e flessibilità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 gennaio(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:57:00 GMT)

Pensioni - Furlan : cancellate alcune iniquità della legge Fornero - le novità Video : Non è stata abolita ma in qualche modo è stata resa meno iniqua la riforma #Pensioni targata Fornero varata nel 2011 dal #Governo Monti sostenuto in Parlamento dalla grosse koalition che andava da Forza Italia al Partito democratico. Almeno così la pensa il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan che, diversamente dalla Cgil di Susanna Camusso, si ritiene soddisfatta delle misure predisposte dal Governo Gentiloni [Video] nella legge di ...

Riforma Pensioni - Furlan : novità importanti - si va nella giusta direzione Video : Rimane al centro dell'agenda politica la discussione sulla fase due della Riforma #Pensioni inclusa nel disegno di legge di Bilancio 2018 che sta proseguendo il suo iter parlamentare. Dopo l'emendamento del #Governo al Senato per lo stop all'aumento dell'eta' pensionabile per i lavoratori impegnati in quindici diverse tipologie di lavori gravosi [Video], si attendono alla Camera gli emendamenti per favorire l'accesso alla pensione anticipata ...

Riforma Pensioni - Furlan : bene via libera a emendamento - novità in manovra Video : C'è chi si ritiene soddisfatto sulle misure previste dall'esecutivo guidato dal premier Paolo Gentiloni nel quadro della fase due della Riforma #pensioni, c'è chi invece ritiene inadeguate le risposte del #Governo in materia previdenziale per far fronte ai numerosi problemi che ancora oggi, sul piano sociale, continua a provocare la tanto criticata legge Fornero. Restano dunque spaccati i sindacati sulla questione previdenziale [Video]. La Cisl ...

ESCLUSIVA. Pensioni. A.Furlan (CISL) "abbiamo portato a casa risultati importanti. Questo giudizio ci divide dalla Cgil' : Il lavoro non è necessario solo per l'economia, ma per la realizzazione della persona umana, per il riconoscimento della sua reale dignità, per la sua cittadinanza. Per Questo e' necessario che l'...

Pensioni - Furlan : scardinata la Fornero - importanti risultati - le novità Video : Diversamente dalla Cgil di Susanna Camusso la Cisl di Annamaria Furlan esprime un giudizio complessivamente positivo sui passi avanti fatti dal #Governo Gentiloni sulla fase due della riforma #Pensioni. Passi avanti fatti nel solco del percorso gia' tracciato dal Governo Renzi che chiuse il tavolo di confronto con i sindacati sottoscrivendo un verbale d'intesa. Cosa che non si è verificata nel confronto sulla fase due conclusosi con la ...

Annamaria Furlan : "Sulle Pensioni la Cgil non fa il sindacato" : "Noi abbiamo fatto il sindacato al 100 per cento, dire no a un risultato importante vuoi dire non fare il sindacato e rischiare l'irrilevanza". Intervistata dal Messaggero Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl, difende con forza l'intesa raggiunta con il governo dalla sua organizzazione (e dalla Uil) sul pacchetto previdenza che sarà inserito nella legge di Bilancio."L'intesa è coerente con il lavoro fatto in questo anno - ...

Pensioni : Furlan - idee governo coerenti : ROMA, 18 NOV - "I due nuovi aspetti aggiunti oggi dal presidente Gentiloni sono per noi assolutamente importanti e di non poco conto, coerenti con l'impostazione ed il metodo che ci eravamo dati nella ...

Pensioni - verso un'intesa coi sindacati Furlan (Cisl) : "Proposte del governo coerenti" : "I due nuovi aspetti aggiunti oggi dal presidente Gentiloni sono per noi assolutamente importanti e di non poco conto". La leader della Cisl, Annamaria Furlan si riferisce alel proposte di nuove esenzioni per anzianità dagli scatti e proroga dell'Ape social

