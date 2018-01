Pensioni | Di Maio | stop Fornero e proroga Opzione donna | le novità

Pensioni - Di Maio : stop Fornero e minime a 780 euro - le novità Video : Resta solo il centrosinistra guidato dal Pd di Matteo Renzi a non voler rottamare la riforma #Pensioni targata Fornero, varata nel 2011 dal Governo Monti in un periodo drammatico per l'Italia che si trovava sull'orlo del default. La legge Fornero fu una delle soluzioni messe in campo per ridurre la spesa e tutelare le finanze pubbliche [Video], evidentemente a danno di milioni di lavoratori, molti dei quali ancora oggi non riescono ad accedere ...