Pensioni anticipate | focus APE volontaria | niente uscita con il no della banca

Ultime notizie Pensioni anticipate 2018 al 17 gennaio : Poletti non si ricandida Video : Il dibattito che riguarda le Pensioni anticipate 2018 [Video] continua anche oggi 17 gennaio, e a tenere banco nella giornata odierna sono le dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione di Giovanni Floris DiMartedì, in cui sono intervenuti sul tema tra gli altri anche l'ex Ministro Poletti e il segretario della CGIL Maurizio Landini. Vediamo le loro parole e le Ultime novita' sulle #Pensioni con il nostro consueto appuntamento ...

Pensioni anticipate - APE volontaria e RITA ancora in attesa : a che punto siamo? Video : Prosegue l'iter di approvazione dell'#ape volontaria. La misura di flessibilita' ha infatti ottenuto l'ok da parte del Garante della privacy, chiamato a verificare quanto previsto negli accordi quadro tra il Ministero del Lavoro e le associazioni di rappresentanza di banche e assicurazioni. Il nuovo via libera consente all'opzione di flessibilita' previdenziale [Video] un ulteriore passo in avanti rispetto alla situazione di stallo nella quale ...

Pensioni anticipate - il focus all'8/01 da CODS su proroga OD e cristallizzazione Video : A to di quanto al manifestino pubblicato ieri, un certo numero di amiche, interessate alla misura ma che non hanno maturato i requisiti di accesso [Video] richiesti nei tempi utili, hanno fatto privatamente una proposta al CODS, ovvero hanno chiesto al nostro Comitato di portare avanti la questione della proroga dell’Opzione Donna partendo da un presupposto differente da quelli fino ad ora praticati e cioè di provare a chiedere al legislatore di ...

Pensioni anticipate : che succede all'APE volontaria? Video : Dopo le numerose richieste ricevute all'interno della nostra pagina facebook Riforma #Pensioni e lavoro ci troviamo anche noi a confermare le prime indiscrezioni emerse in merito ad un nuovo ritardo dell'#ape volontaria. Le ultime conferme al riguardo vedono infatti slittare ulteriormente la possibilita' di inviare le domande di certificazione per il meccanismo di prepensionamento [Video] di mercato di ulteriori due mesi, pertanto dalla ...

Pensioni anticipate e LdB2018 : come funziona la nuova RITA? Video : Cresce l'interesse per #RITA, ovvero la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che con la nuova legge di bilancio 2018 diventa più accessibile, slegandosi dalla certificazione dei requisiti di accesso per l'APE volontaria. Il nuovo meccanismo di prepensionamento a costo zero per il lavoratore e per lo Stato può essere visto in molte occasioni come l'anello di congiunzione prima mancante tra un mercato del lavoro che offre pochissima ...

Ultime Pensioni anticipate 2017 : quota 64 - età e donne - novità su 'uscita' 2018 Video : Arrivano novita' per il 2018 sulle #pensioni anticipate, soprattutto per le donne e l'eta' per l'uscita da lavoro, mentre è al termine la #pensione anticipata con quota 64 per i lavoratori del settore privato con quota 96 al 2012 [Video], nonché l'opzione donna. In attesa dell'aumento di 5 mesi dettato dall'aspettativa di vita che portera', dal 2019, le #pensioni di vecchiaia a 67 anni e agli oltre 43 anni di contributi per la pensione ...

Pensioni anticipate - ultimissime novità ad oggi 29/12 su APE volontaria e RITA Video : Nel corso degli ultimi giorni molti lettori ci hanno contattato sulla nostra pagina facebook Riforma #Pensioni e lavoro per avere notizie in merito alla partenza dell'#ape volontaria e degli altri meccanismi privati di pensionamento anticipato, come nel caso della #RITA per gli iscritti ai fondi pensione. Purtroppo sembra che il meccanismo di prepensionamento [Video] legato al prestito ventennale sia ancora slittato, nonostante la sua ...

Ultime Pensioni anticipate e vecchiaia 2017 : uscita 2018 e 2019 nati anni '50 Video : anni '50, nel 2018 arriva la beffa del ritardo per accedere alle #pensioni anticipate o alla pensione di vecchiaia. L'innalzamento dettato dalla riforma Fornero delle #pensioni sui requisiti di eta' e di contributi, infatti, incidera' sull'uscita innanzitutto delle donne nate nella classe 1953 che dovranno rimandare la pensione anche di due anni, ovvero al 2020. Secondo i calcoli fatti dal Quotidiano Nazionale, infatti, le donne che sono nate ...

Pensioni anticipate - a gennaio si parte con l'Ape volontaria : Chiusa la partita delle categorie esonerate dall'aumento dei requisiti di età per le pensione di vecchiaia ora il nuovo tassello della previdenza che mitiga gli effetti della legge Fornero è l'avvio ...

Pensioni anticipate 2017-2034 : età 67 dal 2019 - uscita nati dal 1954 al 1970 Video : Con l'ufficializzazione arrivata in questi giorni dell'adeguamento delle #Pensioni di vecchiaia a 67 anni, a quale eta' o quanti anni di contributi versati all'Inps occorreranno per andare in #pensione anticipata tra poco più di un anno, ovvero dal 1° gennaio 2019? L'adeguamento delle eta' e degli anni di contributi della misura prevista dalla riforma delle Pensioni di Elsa Fornero determinera', di pari passo, l'aumento dei requisiti di uscita ...

Ultime Pensioni anticipate 2017 : novità nuova nota Inps per uscita a 64 anni Video : Arrivano novita' dalla nota Inps n. 180 del 7 dicembre 2017 in merito all'uscita con #pensione anticipata o con #pensioni di vecchiaia per donna a quota 64 anni più sette mesi derivanti dall'adeguamento dell'eta' alla speranza di vita, come previsto dalla riforma Fornero. Si tratta delle #pensioni anticipate per chi abbia raggiunto la quota 96 entro fine 2012 e delle pensioni di vecchiaia per donne, alla stessa quota di eta', purché siano ...

Pensioni ultime novità all'11 dicembre su Manovra 2011 - precoci - anticipate RITA Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 dicembre 2017 vedono accendersi la dialettica elettorale sulle Pensioni. Ad intervenire in tal senso è stato il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che nella giornata di ieri è tornato ad attaccare la legge Fornero, spiegando di volerla stracciare [Video] in caso di vittoria. Nel frattempo dalle recenti statistiche dell'Unione Europea emerge l'importanza del welfare e della previdenza all'interno ...

Pensioni anticipate 2017 - per la CGIL è flop APE sociale e volontaria Video : Continua ad essere fortemente critica la posizione della CGIL in merito agli anticipi Pensionistici introdotti con la legge di bilancio 2017 ed alle modifiche in corso di definizione. Il sindacato negli scorsi giorni non ha esitato a parlare di un fallimento prevedibile e la questione è certamente tra gli argomenti attualmente più dibattuti sui media nazionali riguardo il comparto previdenziale. Il Corriere della Sera ha parlato in un articolo ...

Ultime novità Pensioni anticipate al 6 dicembre su OD - cumulo e scontro Uil-Lega Video : Come di consueto anche oggi 6 dicembre 2017 facciamo il punto con le Ultime novita' e notizie sulle #Pensioni anticipate e sulla riforma previdenziale. Parleremo ancora una volta del cumulo gratuito dei contributi [Video] versati e della battaglia portata avanti dal Comitato Opzione Donna Social di Orietta Armiliato e vedremo le Ultime dichiarazioni di Carmelo Barbagallo della Uil relative all'abolizione della legge Fornero e alle promesse da ...