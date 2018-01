: pennette con ortiche, pomodorini secchi e pancetta - MaurizioMurgia : pennette con ortiche, pomodorini secchi e pancetta - evyna : pennette con ortiche, pomodorini secchi e pancetta - - FrancyCucina : Pennette con polpettine e piselli... - FrancyCucina : Pennette gratinate con crema di zucchine e robiola... - IllogicaMente : Ma c'è ancora gente che fa le pinne con la moto? Queste cose non si sono estinte come le pennette alla vodka, le sp… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018)con: La voglia di sperimentare porta a nuove scoperte. A volte sono piatti apprezzati e sono un successo, in altri casi si può rimanere delusi, o comunque pensare di modificare, migliorare, affinare. Oggi vi parlo di qualcosa che è nato dalle tante passeggiate fatte in montagna, dagli odori e sapori, talvolta insoliti, ma che lasciano la voglia di “rifarli” e riproporli tra amici. Poi a me piace sperimentare. In una di queste gite in una bellissima e “pungente”area piena di freschissime, ne ho scelte delle più belle – ma solo le punte – tenere e fresche: la ricetta dellecon. INGREDIENTI PER 4 PERSONE– 300 gr penne rigate PER IL PESTO DI– 300 gr– 2 bustine di pinoli – grana padano e pecorino in buona quantità – 1 scatoletta ...