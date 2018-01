: PBspoon, un cucchiaio speciale per il burro d’arachidi #wired #newworld #news #futureviews PBspoon, abbreviazione p… - paolocosso : PBspoon, un cucchiaio speciale per il burro d’arachidi #wired #newworld #news #futureviews PBspoon, abbreviazione p… - imaginewebadv : PBspoon, un cucchiaio speciale per il burro d'arachidi - Wired - walterwhiteITA : PBspoon, un cucchiaio speciale per il burro d’arachidi - NewsTecnologia : PBspoon, un cucchiaio speciale per il burro d’arachidi - PBspoon, abbreviazione per peanut butter spoon, è un cucch… -

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 24 gennaio 2018), abbreviazione per peanut butter spoon, è unrecentemente lanciato su Kickstarter con una campagna di raccolta fondi; ilè progettato appositamente per estrarre ild’arachidi dal barattolo senza fatica. Ilha una forma asimmetrica che permette di raggiungere anche gli angoli più reconditi del barattolo. L’utensile da cucina è stato ideato da Chris Herbert, un designer amante deld’arachidi residente a Baltimora. Ildi Herbert ha raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi incassando oltre 17mila dollari, i primi cucchiai verranno spediti agli acquirenti a giugno del 2018. Ti è piaciuto? Guarda anche La custodia per smartphone che disattiva lo smartphone., unper ild’arachidi Wired.