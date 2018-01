Parma Come candidarsi a Cittadino Consigliere Volontario

Lavoro - in 5037 a Parma per un solo posto da infermiere : “Siamo come gli emigrati con le valigie di cartone” : “come chi una volta andava in giro con le valigie di cartone, per noi infermieri oggi è così. Il Lavoro c’è se sei disposto a girare l’Italia, a fare tre mesi in un posto, quattro in un altro. La stabilità la può garantire solo il concorso pubblico”. Il posto messo a bando è uno solo – ambito e vissuto come un miraggio – ma la carica dei candidati arriva a cinquemila: questa mattina, martedì 23 gennaio, al Palacassa di Parma si è ...

OM – OptiMagazine ti regala il concerto di Thomas a Parma : come partecipare al gioco : OM - OptiMagazine ti regala il concerto di Thomas a Parma, in programma per il 3 marzo al Campus Industry Music. Parte il 3 marzo da Parma il tour 2018 di Thomas Bocchimpani, rivelazione dell'ultima edizione del talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi. A soli 17 anni, Thomas ha mostrato sin da subito un grande talento che si ritrova sul palco dei suoi spettacoli dal vivo. Dopo le due anteprime del tour, che si sono tenuto a Roma e ...

Vicenza come Modena e Parma - ma il peggio deve ancora venire : Con l'aggravante della collocazione: il Nord est, già celebrato avamposto dell'economia nazionale, e ora ridotto a zona assistenziale, dove il governo salva le banche da discutibilissime ...

Bormioli : ecco come sarà il colosso del vetro made in Parma : Si chiama closing in gergo economico. In sostanza è la formalizzazione che l'industria vetraria Bormioli Luigi di Parma ha acquistato la divisione "Casa" della Bormioli Rocco, elevando gli ...

Inizia l'era cinese del Parma calcio : "Risorgeremo come un gigante" : Per l'argentino potrebbe profilarsi un ruolo da ambasciatore nel mondo del marchio Parma calcio. Perchè l'affare, che ha portato i cinesi in Emilia, sembra legato soprattutto alla prospettive di ...