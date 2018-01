Paris Haute Couture 2018 | Dior tra balli in maschera e surrealismo Foto

: Sara Sampaio – Giorgio Armani Prive Haute Couture SS 2018 Show in Paris - CelebNewsFast : Sara Sampaio – Giorgio Armani Prive Haute Couture SS 2018 Show in Paris - gotceleb : Sara Sampaio – Giorgio Armani Prive Haute Couture SS 2018 Show in Paris - FraFramu : Paris Haute Couture Giambattista Valli #repost #giambattistavalli #giambattistavallicouture… - AschMartina : Voglia di leggerezza. Giambattista Valli giambattistavalliparis Haute Couture SS2018 Paris. - jmlpyt : Giambattista Valli via @VogueParis -

Leggi la notizia su luxgallery

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Ma non solo: laè anche occasione d'incontro tra i Vip e il mondo della moda così come tra il glamour e l'arte. E' proprio in questo contesto che si è svolto il ballo in...