Parata di stelle alla Marcialonga

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di martedì 16 gennaio : tabellone femminile. Tocca a Camila Giorgi! Parata di stelle con Halep - Pliskova - Kerber - Sharapova - Muguruza : risultati SECONDA GIORNATA Australian Open 2018 – SINGOLARE FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna V. Cepeda Royg vs [6] Ka. Pliskova [1] S. Halep vs [WC] D. Aiava Sessione notturna – ore 9.00 italiane [18] A. Barty vs A. Sabalenka Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna C. Witthoeft vs [8] C. Garcia T. Maria vs M. Sharapova Sessione notturna – ore 9.00 italiane [3] G. Muguruza vs [WC] ...

Tennis : Parata di stelle ad Abu Dhabi : ROMA, 27 DIC - Tocca ancora al "Mubadala World Tennis Championship", torneo-esibizione di Abu Dhabi, inaugurare la nuova stagione del Tennis mondiale: la 10/a edizione si disputa da domani a sabato 30 ...

Parata di stelle ad Abu Dhabi : Sabato 30 - giorno delle finali - spazio anche alle donne con la sfida tra Serena Williams, ex n.1 del mondo e la lettone Jelena Ostapenko, Per quanto Serena, diventata mamma a settembre della ...

Volley femminile - All Star Game 2017 – Questa sera in campo : sfida tra Italia e Resto del Mondo! Parata di stelle - convocate e formazioni : Questa sera auguri sottorete: al PalaNorda di Bergamo si gioca l’All Star Game 2017 di Volley femminile. Spettacolo annunciato con alcune delle migliori giocatrici del nostro campionato in una serata divertente che culminerà con il match tra Italia e Resto del Mondo, partita al meglio dei tre con eventuale tie-break al 15. Il modo migliore per farsi gli auguri e per poi darsi appuntamento a Santo Stefano quando si tornerà in campo per il ...

Taekwondo - Europei 2017 : i favoriti e gli outsider delle singole categorie. Parata di stelle a Sofia - Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo sognano la medaglia : L’ultimo grande evento stagionale del Taekwondo si appresta ad andare in scena a Sofia, dove tra giovedì 7 e sabato 9 dicembre si svolgeranno gli Europei 2017 destinati alle categorie olimpiche. I migliori interpreti della disciplina del Vecchio Continente sono pronti a sfidarsi per la conquista delle medaglie e per testarsi in una tappa importante della marcia di avvicinamento verso Tokyo 2020. L’Italia calerà due carte importanti, ...