Papa | la prima fake nwes della storia il serpente di Adamo e Eva

Papa : la prima fake news della storia il serpente di Adamo e Eva : Città del Vaticano, 24 gen. (askanews) 'La prevenzione e l'identificazione dei meccanismi della disinformazione richiedono anche un profondo e attento discernimento. Da smascherare c'è infatti quella ...

Papa FRANCESCO IN PERÙ/ Incontri a Lima - diretta streaming video : la prima volta di un Pontefice in Amazzonia : PAPA FRANCESCO in PERÙ, gli Incontri e il programma di oggi in diretta streaming video: saluti al Cile e nuovi Incontri a Lima con i nativi amazzoni.

Papa Francesco sposa una coppia in aereo : non era mai successo prima : Matrimonio ad alta quota. Papa Francesco non smette di stupire e in volo da Santiago a Iqique, in Cile, ha sposato due assistenti di volo della compagnia aerea Latam. Carlos, di 41 anni, e Paula, di 39, avrebbero dovuto sposarsi in chiesa nel 2010...

Prima tappa in Cile per il Papa : incontro con 600 detenute e 10 leader religiosi : Roma – Inizierà da Santiago (Cile) il primo step del ventiduesimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco. Alle ore 8.20 ( le 12.20 in Italia) è... L'articolo Prima tappa in Cile per il Papa: incontro con 600 detenute e 10 leader religiosi su Roma Daily News.

Papa IN CILE/ Guardare prima di giudicare - la sfida di Francesco a chi brucia le chiese : PAPA Francesco è atterrato in CILE. Durante il volo ha parlato con i giornalisti, dicendo di temere lo scoppio di un conflitto nucleare. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 06:03:00 GMT)PAPA/ Il Bergoglio immaginario di Aldo Maria Valli, di M. BorghesiNEW YORK ENCOUNTER/ Carrón: svegli perché attratti da qualcosa di meraviglioso, di A. Quaglio

Attentati nelle chiese in Cile/ Papa Francesco - minacce prima del suo arrivo : Parolin - "viaggio non semplice" : Attentati nelle chiese in Cile prima del viaggio di Papa Francesco: 'le prossime bombe sono per te', scrivono i manifestanti di Santiago.

Migranti - Papa Francesco : Servono buone leggi ma prima l'amore : "I Migranti hanno bisogno certamente di buone leggi, di programmi di sviluppo, di organizzazione, ma hanno sempre bisogno anche e prima di tutto di amore, di amicizia, di vicinanza umana". Ricordando la straordinaria figura di Santa Francesca Saverio Cabrini, che seguì i Migranti italiani Oltreoceano condividendone le difficoltà, le sofferenze e le discriminazioni che subivano, papa Francesco è tornato a parlare ...

