Palermo | Carabinieri salvano esemplare ' Ara Ararauna'

Palermo - viaggiano in auto con un chilo di droga ma restano in panne : soccorsi e arrestati dai carabinieri : Viaggiavano in autostrada con un chilo di droga nascosto nel bagagliaio dell'auto. All'altezza dello svincolo Buonfornello della A/19 Palermo-Catania, però, sono rimasti in panne: la macchina si è ...

Rapinano ragazzo a Palermo - carabinieri recuperano telefono : Palermo, 2 gen. (askanews) Un 34 enne palermitano è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. L'indagine ha preso spunto da una rapina, avvenuta nel mercato storico della 'Vucciria', luogo ...

Palermo - fa lavoretti a casa della fidanzata : per i carabinieri è un operaio in nero - sanzionato : Nei guai anche una coppia di Termini. Denunciato anche il parroco di Gangi per il cantiere al santuario dello Spirito Santo

Arrestato per stalking a Palermo - si suicida prima dell'arrivo dei carabinieri : Era stato Arrestato per stalking e attendeva l'udienza di convalida, l'architetto palermitano di 54 anni che si è tolto la vita nel suo appartamento poco prima dell'arrivo dei carabinieri, incaricati di scortarlo in tribunale.L'uomo non si era rassegnato alla fine del suo matrimonio e aveva cercato in ogni modo di convincere l'ex moglie a tornare con lui, oltrepassando il limite e spingendo la donna a sporgere quattro denunce. Fino a ...

Palermo - sembra un film ma è la realtà. I fuggitivi ripresi dall’elicottero dei carabinieri : 13 arresti : Video dei carabinieri che hanno arrestato 13 persone accusate di avere messo a segno 9 rapine ai danni di furgoni porta-tabacchi a Palermo. Il valore della merce rubata è di un milione di euro. I rapinatori avevano organizzato un commando caratterizzato da una struttura solida e articolata che operava ripartendo, tra gli affiliati, ruoli e competenze (pianificazione dei colpi, furto di mezzi idonei anche agli sbarramenti stradali, ...

Palermo. Operazione dei Carabinieri nei mandamenti di San Lorenzo e Resuttana : Duro colpo a Cosa Nostra e ai suoi interessi nei mandamenti di Resuttana e di San Lorenzo. I Carabinieri hanno eseguito 25 cautelari a carico di altrettanti soggetti accusati di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, favoreggiamento, ricettazione. L’indagine ha fatto luce…Continua a leggere →