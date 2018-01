: RT @CybFeed: #BreakingNews Padoan: Ue risponda a protezionismo - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Padoan: Ue risponda a protezionismo - CybFeed : #BreakingNews Padoan: Ue risponda a protezionismo -

"Il problema delmi colpisce in quanto è una minaccia" ed "è preoccupante che ora si discuta di". Così il ministro dell'Economiaal Forum di Davos. L'Europa deve rispondere, ha aggiunto, perché "è nel suo interesse avere mercati aperti e una governance globale". Va tuttavia evitata una corsa alle ritorsioni, "l'Europa deve trovare una soluzione non aggressiva".Opportunità e sfide per l'Ue:"completare il mercato unico" e creare un'Europa "a misura di giovani", dice.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)