Oscar 2018 | Luca Guadagnino | “Sono felice Qualcuno ha condiviso per me una foto sui

LUCA GUADAGNINO/ Oscar 2018 : “L’impermanenza è la cosa più vera che c’è” : Call me by your name, il film di LUCA GUADAGNINO, si è aggiudicato quattro nomination per gli Oscar 2018, tra cui la candidatura come Miglior Film. Il regista siciliano felice e orgoglioso.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Oscar 2018/ Luca Guadagnino commenta le 4 nomination : "Una cosa enorme" : Attori e reagisti commentano le nomination agli Oscar 2018, che si terranno a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Le parole di Greta Gerwig, Meryl Streep e Jordan Peele.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:44:00 GMT)

Cosa si può (già) prevedere degli Oscar 2018 a giudicare dalle nomination : Solo a guardare i film con più nomination agli Oscar 2018 è impossibile non notare che per la prima volta quelli che girano intorno a storie di donne sono di pari numero rispetto a quelli che raccontano storie di uomini. Addirittura quest’anno una donna è candidata come miglior regista (non capitava da quando lo fu Kathryn Bigelow per The Hurt Locker) e per la prima volta nei 90 anni di storia degli Oscar una donna è candidata al premio per la ...

Oscar 2018/ Nomination : attori e registi commentano le candidature : attori e reagisti commentano le Nomination agli OSCAR 2018, che si terranno a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Le parole di Greta Gerwig, Meryl Streep e Jordan Peele.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Oscar 2018 / Nomination : Scappa - Get Out l'horror outsider che ha fatto impazzire l'America : Oscar 2018: sono state annunciate le Nomination per la 90esima edizione degli Academy Award che vedrà Guillermo Del Toro e Luca Guadagnino tra i protagonisti. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:02:00 GMT)

Oscar 2018 / Nomination : Luca Guadagnino - 19 anni dopo Benigni - Greta Gerwig quinta regista donna nominata : Oscar 2018: sono state annunciate le Nomination per la 90esima edizione degli Academy Award che vedrà Guillermo Del Toro e Luca Guadagnino tra i protagonisti. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:14:00 GMT)

