Ore decisive per Dzeko

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Ore decisive per Napoli e Inter : Milano, 19 gennaio 2018 - E' un Calciomercato che sembra pronto a decollare ma ancora stenta, quello della Serie A . Si parla tanto, si acquista poco, in attesa che l'avvicinarsi della scadenza della ...

Calciomercato Serie A : Ore decisive per Rafinha - sorpresa Pereira - offerta del Sassuolo alla Juventus - Ultime Notizie Flash : Il Calciomercato della Serie A continua, ore calde per l'Inter che aspetta la risposta di Rafinha e del Barcellona. La Juventus mette le basi per il mercato di giugno mentre la Cina continua a ...

Inter - Ore decisive per Rafinha. Pastore è sempre più un rebus : MILANO - Il mercato porta con sé dichiarazioni e indiscrezioni di qualsiasi genere. Tutto e il contrario di tutto nel giro di un là. Mosse e frasi che nascondo strategie di agenti o club, che non ...

Napoli - Ore decisive : se salta Verdi arriva Deulofeu : Napoli - Il mercato del Napoli ruota sempre attorno a una corsa a due: Verdi e Deulofeu . Congelato l'arrivo di Inglese (anche in considerazione del probabile reintegro in squadra di Milik a partire ...

Milan - Gattuso rischia dopo un mese : derby e FiOrentina decisive : Milan, Gattuso rischia dopo un mese: derby e Fiorentina decisive Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso rischia dopo UN mese – Ancora una sconfitta per il Milan. Una stagione che sta prendendo una bruttissima piega, quella dei rossoneri. Ieri la squadra di Gattuso ha perso 2-0 in casa contro l’Atalanta, compromettendo di fatto anche una ...

Theresa May vola a Bruxelles all'alba : Ore decisive per il negoziato sulla Brexit : La questione che finora ha bloccato un accordo è la questione del "soft border", la frontiera tra Eire e Irlanda del Nord che Dublino vorrebbe "morbida" e che invece gli Unionisti di Belfast alleati della May vorrebbero molto meno simbolica

Nadia Toffa - Ore decisive per la 'Iena' dopo il grave malore che l'ha colpita a Trieste : Sono ore decisive per Nadia Toffa , la conduttrice e inviata de Le Iene colpita da un grave malore nel primo pomeriggio di sabato 2 dicembre mentre si trovava nella hall dell'hotel Victoria a Trieste.

Sassuolo - Ore decisive per Bucchi : L'ennesima sconfitta di questo inizio di stagione del Sassuolo rischia di essere decisiva per Cristian Bucchi . Come riporta Sky Sport, dopo lo 0-2 col Verona i dirigenti neroverdi hanno avuto un colloquio col patron, Giorgio Squinzi . Oggi Bucchi dovrebbe dirigere l'allenamento, prima che la società prenda una decisione ...