Olimpiadi Invernali | tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nello slittino Due

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia : L’Italia ha conquistato 114 medaglie nella sua storia alle Olimpiadi Invernali (37 ori, 34 argenti, 43 bronzi). Dal 1924 al 2014, in 22 edizioni e 90 anni di Giochi tra neve e ghiaccio, la nostra Nazione ha ottenuto un bilancio sostanzialmente equilibrato. Stefania Belmondo è la più medagliata di sempre (10 podi) seguita da Manuela Di Centa (7), Armin Zoeggeler (6) ed Eugenio Monti (6). Lo sport in cui abbiamo ottenuto più medaglie è lo ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Thomas Bach : “Gli atleti russi esclusi da PyeongChang per gravi indizi di doping” : All’indomani dell’esclusione dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 di tre stelle del firmamento mondiale in russia, ovvero Viktor Ahn, Anton Shipulin e Sergei Ustiugov, campioni rispettivamente nello short track, nello sci di fondo e nel biathlon, è arrivato il chiarimento da parte del presidente del Cio Thomas Bach. Il n.1 dello sport mondiale ha asserito infatti che tutti gli atleti russi, che non prederanno parte ai ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Francia. Speranze di podio e obiettivi per il medagliere finale. Obiettivo : superare ogni record : Condotta dal portabandiera Martin Fourcade, la Francia si presenta ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 con la seria intenzione di battere ogni primato nella propria storia per quanto riguarda la rassegna del ghiaccio e della neve. A Sochi 2014, infatti, la delegazione francese stabilì un nuovo primato di medaglie vinte alle Olimpiadi Invernali, quindici, ed eguagliò il record di quattro medaglie d’oro, come a Grenoble 1968 ed ...

Samsung rilascia l’app ufficiale delle Olimpiadi Invernali - ma nasconde “qualcosa” tra i temi : Samsung ha rilasciato sul Google Play Store e sul Galaxy Apps l'applicazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, con tutte le indicazioni del caso, ma secondo alcune segnalazioni sembra nascondere della pubblicità all'interno dell'app Samsung temi: andiamo ad approfondire. L'articolo Samsung rilascia l’app ufficiale delle Olimpiadi Invernali, ma nasconde “qualcosa” tra i temi è stato pubblicato per la ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i plurimedagliati. Gli atleti saliti più volte sul podio nella loro carriera : Come oramai ufficializzato dalla federazione norvegese, il biatleta Ole Einar Bjørndalen non prenderà parte ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Un vero peccato per il veterano della neve, che detiene il primato assoluto di medaglie conquistate nella rassegna a cinque cerchi invernale, vantando ben tredici podi, oltre ad essere il codententore del record di medaglie d’oro, assieme al connazionale Bjørn Dæhlie ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Carolina Kostner guida la pattuglia azzurra : Tutto confermato per quanto riguarda la squadra azzurra di Pattinaggio di figura per la prossima rassegna a cinque cerchi. Terminata la rassegna nazionale di Milano, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) aveva infatti già ufficializzato i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Nessuna sorpresa nelle convocazioni, visto che in Corea del Sud andranno tutti i ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nello sci di fondo. Dai fasti di Lillehammer e Salt Lake City - alla delusione di Sochi : L’Italia dello sci di fondo ed i Giochi Olimpici. Una storia d’amore nata con grande difficoltà (la prima medaglia arrivò solamente alla sesta edizione a Grenoble) ma che con il passare degli anni è divenuta sempre più solida. Con picchi strepitosi come Lillehammer 1994 o Salt Lake City 2002 che, nelle ultime edizioni, tuttavia, sta nuovamente vivendo una sorta di crisi, dato che tra Vancouver 2010 e Sochi 2014, per i nostri colori è ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell'Italia. 5 uomini e 5 donne - c'è Nicole Gontier! : Le cinque ragazze che hanno gareggiato in Coppa del Mondo si presenteranno a PyeongChang con grandi ambizioni. Dorothea Wierer viene dalla miglior stagione della carriera e in ogni gara può salire ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell'Italia. Assenti i veterani Oberstolz-Gruber : ... viste le presenze nelle ultime uscite di Coppa del Mondo. Spicca l'assenza nel dei veterani Oberstolz/Gruber, costretti a saltare quella che sarebbe stata, con tutta probabilità, l'ultima Olimpiade ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. 5 uomini e 5 donne - c’è Nicole Gontier! : Nella giornata odierna, il Coni ha comunicato una prima selezione degli atleti italiani che voleranno in Corea del Sud per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang2018. Tra questi, anche la selezione definitiva dei 10 italiani del Biathlon che potranno prendere parte alle gare a Cinque Cerchi. Vediamo l’elenco completo: uomini: Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch donne: Nicole Gontier, Alexia ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Assenti i veterani Oberstolz-Gruber : Tutto pronto per i Giochi Olimpici Invernali che scatteranno il prossimo 9 febbraio in quel di PyeongChang. Oggi sono stati selezionati i nove atleti che rappresenteranno sul ghiaccio sudcoreano l’Italia nello Slittino. Andiamo a scoprire i convocati del direttore tecnico Armin Zoeggeler. Singolo femminile ROBATSCHER Sandra VOETTER Andrea Singolo maschile FISCHNALLER Dominik FISCHNALLER Kevin RIEDER Emanuel Doppio MALLEIER Fabian NAGLER ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i premi per le medaglie dell’Italia. Quanti soldi guadagnano gli azzurri per ori - argenti e bronzi? : A vincere una medaglia olimpica non si diventa certo milionari ma si può mettere da parte un bel gruzzoletto. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha ufficializzato quali saranno i premi per gli azzurri che saliranno sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La medaglia d’oro e il titolo di Campione Olimpico varranno 150mila euro (lordi). Si tratta naturalmente della stessa cifra prevista per Rio 2016, non ci può essere ...

Olimpiadi Invernali - ecco gli azzurri convocati : Olimpiadi invernali, ecco gli azzurri convocati Il Coni ha diramato la lista degli atleti che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. In alcune discipline, ancora non figurano i nominativi dei convocati in ottemperanza dei termini temporali dei fissati dal Qualification System del Cio. Spicca l’assenza del campione olimpico in slalom nel 2010 Giuliano […] L'articolo Olimpiadi invernali, ecco gli azzurri convocati ...