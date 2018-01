: NYT: colpire aereo per uccidere Arafat - NotizieIN : NYT: colpire aereo per uccidere Arafat - CybFeed : #BreakingNews NYT: colpire aereo per uccidere Arafat -

Israele era pronto ad abbattere uncommerciale nel Mediterraneo per. Ma nonostante il via libera dal ministro della difesa Sharon e dal capo delle forze armate Eitan, i caccia F15 decollati non ricevettero mai l'ordine di aprire il fuoco, ma quello di rientrare alla base. Sarebbe stata una strage di bambini. Era il 23 ottobre 1982. A raccontare la storia è il New York Times Magazine che ripercorre decenni di sforzi israeliani peril leader dell'Organizzione per la liberazione della Palestina.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)