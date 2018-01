Nuova Yamaha in diretta streaming Rossi | ' Lavorare su elettronica e dettagli'

Presentazione Nuova Yamaha in diretta streaming. Rossi : 'Contano i dettagli - lavorare sull'elettronica' : L'appuntamento verrà trasmesso da skysport.it con il live streaming. Qui, inoltre, vi racconteremo in tempo reale tutto quello che c'è da sapere sull'evento che si svolgerà al Matadero di Madrid. Lo ...

MotoGP - oggi la presentazione della Nuova Yamaha. Orario d'inizio e come vederla in Diretta Streaming : L'evento sarà trasmesso in Diretta Streaming su skysport.it MERCOLEDI' 24 GENNAIO: 12.00-13.00 presentazione Yamaha Mondiale MotoGP 2018 (foto Valerio Origo)

MotoGP - oggi la presentazione della Nuova Yamaha. Orario d’inizio e come vederla in Diretta Streaming : oggi mercoledì 24 gennaio si svolgerà la presentazione della nuova Yamaha che disputerà il Motomondiale 2018. A Madrid (Spagna) giù il velo sui bolidi che saranno montati da Valentino Rossi e Maverick Vinales, pronti a mostrarci da vicino le creature con cui andranno all’attacco del titolo iridato. Dopo l’ultima deludente stagione, la casa nipponica vuole subito rilanciarsi e sfiderà la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea ...

MotoGP - presentazione Yamaha 2018 : quando si svolgerà? La data e il programma. Come vedere in Diretta Streaming la Nuova moto di Valentino Rossi : Mercoledì 24 gennaio presentazione Yamaha Streaming sul profilo twitter di Yamaha, possibile copertura anche sul sito skysport.it CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL motoMONDIALE ...

MotoGP - presentazione Yamaha 2018 : quando si svolgerà? La data e il programma. Come vedere in Diretta Streaming la Nuova moto di Valentino Rossi : Dopo che la Ducati è stata la prima a togliere i veli, il 24 gennaio sarà la volta di Yamaha. La nuova creatura di Iwata verrà presentata a Madrid sperando che il nuovo modello sappia dare la possibilità a Valentino Rossi ed a Maverick Vinales di lottare per il titolo iridato. Secondo alcune indiscrezioni, la moto dovrebbe essere concepita su basi 2016 e non 2017, proprio per evidenziare quanti problemi abbiano avuto i centauri della squadra ...

MotoGP - la Nuova Yamaha si baserà sulla versione del 2016. Una vittoria morale per Valentino Rossi? : Valentino Rossi ha i suoi pregi ed i suoi difetti, ma su una cosa è assolutamente inattaccabile: quando deve dire qualcosa non usa certo giri di parole. Durante l’intervista di qualche giorno fa rilasciata a Radio Deejay, infatti, il pilota di Tavullia ha spiegato in maniera chiara cosa non è andato bene con la sua Yamaha in questo campionato MotoGP 2017 che si è concluso da poco più di un mese. “I test di Sepang sono andati ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la Ducati è già indietro nello sviluppo della Nuova moto rispetto a Honda e Yamaha? : Il Mondiale 2017 di motoGP è ormai andato in archivio e l’annata straordinaria di Andrea Dovizioso sulla Ducati è qualcosa da raccontare ai posteri. La battaglia intrapresa con Marc Marquez ha regalato emozioni agli appassionati, facendo conoscere meglio un pilota più volte sottovalutato. Ora però quei trionfi fanno parte già del passato ed il team di Borgo Panigale deve proiettarsi all’annata che verrà cercando di minimizzare i ...

