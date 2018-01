Nuda a Roma davanti a tutti | dentro la fontana di piazza Navona | denunciata

Roma - una donna trovata morta in un sottopasso del centro. Era semiNuda e con una profonda ferita alla testa : Seminudo, con una profonda ferita alla testa e i vestiti abbandonati poco lontano. Così è stato trovato il cadavere di una donna, probabilmente vittima anche di una violenza sessuale. Il ritrovamento martedì mattina, in un sottopassaggio adibito a via di fuga in piazzale della Croce Rossa, vicino a via Nomentana, in una zona molto centrale di Roma. La donna aveva tra i 40 e i 45 anni e al momento non è ancora stata identificata perché ...