Nations League | l' Italia sfiderà Portogallo e Polonia

Nations League - Italia col Portogallo : 13.11 L'Italia,che era inserita nella Lega A, con Portogallo e Polonia nel girone 3. Questo l'esito del sorteggio dell'Uefa Nations League, la nuova manifestazione che vedrà al via le 55 nazionali europee. Si gioca da settembre 2018 a giugno 2019,quando è prevista la 'Final Four' con le vincenti dei quattro gironi di Lega A. Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti la Germania è stata inserita nel girone 1 con Francia e Olanda. Girone 2 ...

Ceferin : 'Var in Champions e Nations League' : Se la Fifa sembra pronta a introdurre la Var al Mondiale di Russia, ha qualche dubbio in piu' il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Il numero 1 della Confederazione del calcio europeo ...

Calcio - Nations League 2019 : effettuato il sorteggio. Italia con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Tutti i gironi : Si è svolto il sorteggio della Nations League 2019, nuova competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di partite con una posta in palio importante riducendo così le amichevoli. Le squadre sono state divise in quattro Serie (Leghe) in base al loro valore (ranking) in modo che possano giocare contro squadre più o meno dello stesso livello. Questo torneo garantirà anche dei pass per gli Europei 2020. Ogni Serie ...

