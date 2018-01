Napoli - trovato cadavere sui binari : è di un 16enne di Arzano - Giallo sulla morte : Il cadavere di un ragazzo di sedici anni di Arzano, Ciro Ascione , è stato scoperto nei pressi della stazione di Casoria , lungo i binari della linea ferroviaria. Non si avevano sue notizie dallo ...

Napoli - trovato cadavere sui binari : è di un 16enne di Arzano| Ma è giallo sulla sua morte : Napoli, trovato cadavere sui binari: è di un 16enne di Arzano| Ma è giallo sulla sua morte Il corpo di Ciro Ascione è stato rinvenuto lungo la ferrovia di Casoria, in corso verifiche sulle notti ai Quartieri spagnoli dove aveva la ragazza. Era sparito da sabato: la famiglia esclude il suicidio Continua a leggere L'articolo Napoli, trovato cadavere sui binari: è di un 16enne di Arzano| Ma è giallo sulla sua morte sembra essere il primo su ...

Napoli - uomo trovato morto ai giardini del Molosiglio : Una persona di sesso maschile è stata trovata morta questa mattina, nei giardini del Molosiglio, in via Acton. Dai primi accertamenti risulta essere un uomo, senza fissa dimora, che frequentava quell'...

De Bellis : Verdi ha scelto continuità e leadership. Napoli - a gennaio mai trovato un 12° titolare : Dalla scelta del giocatore del Bologna al mercato "blindato" del Napoli, fino alle difficoltà dell'attacco del Milan. Il punto sul calciomercato in vista del ritorno al calcio giocato. Verdi? Ha ...

Giallo a Napoli - 20enne trovato morto nella vasca da bagno : sequestrata la salma : È Giallo sulla morte di un 20enne napoletano, ritrovato senza vita nella vasca da bagno di casa. L'episodio è accaduto ieri, intorno a mezzanotte, presso un'abitazione su vico Speranzella, a ridosso ...

Calciomercato Napoli/ News - Inglese alla fine arriverà : il Chievo ha trovato il sostituto (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Chievo Verona lascia libero di andare in Campania Roberto Inglese, trovato il sostituto che accontenterebbe Rolando Maran.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:26:00 GMT)

Napoli - trovato l'erede di Reina : Il Napoli è al lavoro anche per la prossima stagione. Con Reina in uscita, il club partenopeo è alla ricerca di un nuovo portiere e l'avrebbe individuato. Il nome giusto sarebbe quello di Leno, 25enne ...

Ritrovato l'albero di Natale rubato in Galleria Umberto I a Napoli - : "Sparicchio", così era stato soprannominato l'abete segato e poi nascosto probabilmente da alcuni ragazzini, è tornato al suo posto. La folla ha aiutato i giardinieri a issare l'albero natalizio

Balotelli : 'Amo il Milan - volevo salutare ma mi è stato impedito. Ventura? Ha trovato scuse. Napoli? DeLa non vuole' : Intervistato da Sky Sport , l'ex rossonero ha spiegato: 'Amo il Milan ma sono sincero: sta vivendo una situazione complicata. Non vorrei mai andare dal Milan e sentir la gente pensare che sono io la ...

Napoli - Sarri sorride : ha ritrovato il miglior Insigne. E ora aspetta Mertens e Callejon : Napoli - Il momento negativo è alle spalle. Lorenzo Insigne ha archiviato l'affaticamento accusato contro la Juventus e adesso si candida ad un ruolo protagonista nel rush finale che assegnerà il ...

Napoli - Sarri : 'Sono sollevato - abbiamo ritrovato determinazione' : Dopo il novantesimo, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha analizzato così la gara e il momento dei suoi. "Dopo questa gara sono sollevato perché ho visto i ragazzi ritrovare determinazione, ...

16enne trovato in un lago di sangue a scuola/ Napoli - presenta tagli e ferite : ha tentato il suicidio? : Napoli, 16enne trovato in un lago di sangue a scuola: presenta vari tagli e ferite, tentato suicidio prima ipotesi. Le ultime notizie sul caso del liceo scientifico Mercalli(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 18:54:00 GMT)

Studente trovato agonizzante e con tagli sul corpo in un liceo a Napoli Video : Ci troviamo a Napoli, più precisamente al liceo Scientifico Mercalli di via Andrea d'Isernia, nel quartiere Chiaia, qui nella mattinata di oggi un #ragazzo di 16 anni è stato trovato agonizzante in un bagno della scuola con delle ferite di arma da taglio su tutto il corpo. I professori hanno tempestivamente chiamato l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Loreto Mare, dove si trova in condizioni non buone, ma fortunatamente sembra che non sia ...

Studente trovato agonizzante e con tagli sul corpo in un liceo a Napoli : Ci troviamo a Napoli, più precisamente al liceo Scientifico Mercalli di via Andrea d'Isernia, nel quartiere Chiaia, qui nella mattinata di oggi un ragazzo di 16 anni è stato trovato agonizzante in un bagno della scuola con delle ferite di arma da taglio su tutto il corpo. I professori hanno tempestivamente chiamato l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Loreto Mare, dove si trova in condizioni non buone, ma fortunatamente sembra che non sia ...