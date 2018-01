Napoli | trovato cadavere sui binari | è di 16enne di Arzano - Forse un incidente

Napoli - uomo trovato morto ai giardini del Molosiglio : Una persona di sesso maschile è stata trovata morta questa mattina, nei giardini del Molosiglio , in via Acton. Dai primi accertamenti risulta essere un uomo , senza fissa dimora, che frequentava quell'...

Napoli - trovato l'erede di Reina : Il Napoli è al lavoro anche per la prossima stagione. Con Reina in uscita, il club partenopeo è alla ricerca di un nuovo portiere e l'avrebbe individuato. Il nome giusto sarebbe quello di Leno, 25enne ...

Balotelli : 'Amo il Milan - volevo salutare ma mi è stato impedito. Ventura? Ha trovato scuse. Napoli ? DeLa non vuole' : Intervi stato da Sky Sport , l'ex rossonero ha spiegato: 'Amo il Milan ma sono sincero: sta vivendo una situazione complicata. Non vorrei mai andare dal Milan e sentir la gente pensare che sono io la ...

Studente trovato agonizzante e con tagli sul corpo in un liceo a Napoli Video : Ci troviamo a Napoli, più precisamente al liceo Scientifico Mercalli di via Andrea d'Isernia, nel quartiere Chiaia, qui nella mattinata di oggi un #ragazzo di 16 anni è stato trovato agonizzante in un bagno della scuola con delle ferite di arma da taglio su tutto il corpo. I professori hanno tempestivamente chiamato l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Loreto Mare, dove si trova in condizioni non buone, ma fortunatamente sembra che non sia ...