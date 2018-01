Napoli | morto sui binari 16enne scomparso Casoria | Ciro Ascione | inquirenti | “vittima di

Napoli - 16enne morto su binari - si indaga : 12.16 Incidente, forse indotto da un'aggressione o da un cattivo funzionamento del sistema di sicurezza delle porte,o omicidio:sono le ipotesi investigative su cui sta lavorando la procura di Napoli Nord per venire a capo della morte di un sedicenne di Arzano (Napoli) il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio, a quattro giorni dalla scomparsa, ai margini della linea ferroviaria Napoli-Roma, prima di Casoria (Napoli). Gli investigatori ...

16enne scomparso - morto su binari a Casoria/ Napoli - Ciro Ascione non si è suicidato : incidente o aggressione? : 16enne scomparso a Napoli, trovato morto sui binari della stazione di Casoria: ultime notizie, "Ciro Ascione non si è suicidato". La procura insiste o sull'incidente tragico o sull'omicidio(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:13:00 GMT)

Napoli - uomo trovato morto ai giardini del Molosiglio : Una persona di sesso maschile è stata trovata morta questa mattina, nei giardini del Molosiglio, in via Acton. Dai primi accertamenti risulta essere un uomo, senza fissa dimora, che frequentava quell'...

Giallo a Napoli - 20enne trovato morto nella vasca da bagno : sequestrata la salma : È Giallo sulla morte di un 20enne napoletano, ritrovato senza vita nella vasca da bagno di casa. L'episodio è accaduto ieri, intorno a mezzanotte, presso un'abitazione su vico Speranzella, a ridosso ...

Napoli - morì in stazione senza soccorsi. Le telefonate choc : “Pensa che sia morto? Allora non serve l’ambulanza” : Sono otto le telefonate effettuate al 118 da guardie giurate, agenti della Polizia Ferroviaria e un passante per chiedere di soccorrere il 42enne Marco D’Aniello, un uomo di Pompei malato di talassemia, che la sera del 3 agosto si accasciò sulla banchina del binario 14 della stazione Centrale di Napoli. L’ambulanza, come spiega questo servizio del TgLa7, arrivò dopo mezz’ora, quando era ormai troppo tardi: D’Aniello morì per emorragia. Oggi, a ...

Napoli - la telefonata al 118 dopo il malore : “Vomita sangue. Forse è morto”. “Se è morto allora non serviamo più” : “Se è morto allora non serviamo più“. È il 3 agosto del 2017 e al 118 di Napoli arrivano in pochi minuti otto telefonate. Arrivano tutte dalla stazione centrale e a farle sono le guardie giurate, gli agenti della polizia ferroviaria, persino un passante. Chiamano perché hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di un’ambulanza, perché al binario 14 c’è un uomo che sta male: si chiama Marco D’Aniello, ha 42 anni e da ...

Feriti per i botti di Capodanno/ Da Napoli a Torino : nessun morto - ma aumenta il numero dei minori coinvolti : Feriti per i botti di Capodanno a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Choc a Napoli - bimbo di tre anni morto al Santobono : la Procura indaga per omicidio colposo : Hanno acquisito le carte, i documenti clinici riconducibili alla permanenza del piccolo - purtroppo drammaticamente breve - all'interno dello stesso ospedale: al Santobono, dove il bambino...

Spelacchio è morto - ma Sparicchio resiste ai vandali di Napoli : ... il 17 dicembre, la versione cristiana di quel rito del fuoco che per migliaia di anni nel mondo ha caratterizzato questo periodo dell'anno. Ma se non riescono a portarlo via, allora i piccoli ...

Napoli. Matteo Di Martino morto con le forbici conficcate nella nuca ad Altavilla : Macabra scoperta ad Altavilla Vicentina dove Matteo Di Martino è stato trovato morto con delle forbici conficcate nella nuca. A trovarlo un amico. L’uomo di 50 anni era senza vita all’interno della sua abitazione, in via Lago di Carezza. I Carabinieri avrebbero trovato…Continua a leggere →