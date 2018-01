Napoli | la polizia libera i binari | riparte la metropolitana dopo sette ore di stop

Napoli senza bus e metropolitane : blitz della polizia per liberare i binari : Alta tensione alla stazione Piscinola della Linea 1, dove i lavoratori della ditta di pulizie Samir da questa mattina hanno occupato i binari, impedendo ai treni di uscire, per protestare contro il ...

Napoli - furti in casa a via Tasso : la polizia arresta due donne : Ieri pomeriggio, gli agenti della polizia di Stato del Commissariato 'Vomero' hanno arrestato due donne di nazionalità serba, entrambe di anni 29, con pregiudizi di polizia, ritenute responsabili del ...

Napoli - falò S.Antonio : sassi contro la polizia : Notte da incubo per le forze dell'ordine a Napoli. Si sono registrati, infatti, momenti di altissima tensione in diverse zone della città e, purtroppo, una poliziotta è rimasta ferita a un piede dopo un fitto lancio di sassi e bottiglie nei confronti degli agenti. Una violenza inaudita esplosa nel corso della ricorrenza dei falò di Sant'Antonio Abate. I giovanissimi bruciano legna, spesso senza nessuna intenzione celebrativa nei ...

Baby gang - due minori denunciati dalla Polizia di Napoli - : Gli inquirenti ritengono i due coinvolti nell'aggressione di domenica 14 gennaio a un 16enne dei Quartieri Spagnoli. Secondo il racconto del giovane, i membri del branco l'avrebbero prima insultato e ...

Napoli - sassi e bottiglie contro la polizia : babygang scatenate - agenti feriti : sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine a Napoli, momenti di tensione in diverse aree della città ed una poliziotta colpita ad un piede (ma regolarmente in servizio) per i...

Napoli - sorpreso con la droga a 14 anni : i genitori ringraziano la polizia municipale : Nell'ambito di operazioni mirate a combattere il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti e alcool da parte di minorenni, disposte dal comandante della polizia municipale, generale Ciro Esposito, ...

Napoli - blitz della polizia municipale ai baretti di Chiaia : più di 500 verbali : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno elevato tre verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di locali nella zona dei baretti, tra via Bisignano e ...

Scontri Napoli Verona/ Video - tifoserie a contatto e tafferugli : la polizia evita il peggio : Video Scontri Napoli Verona: tafferugli tra i sostenitori partenopei e quelli gialloblu prima della sfida di Serie A. L'intervento tempestivo da parte della polizia ha evitato il peggio(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Napoli - scontri tra ultras e polizia : 15.49 scontri tra tifosi del Napoli e le forze dell'ordine, vicino alla stazione Centrale di Napoli, dove erano in arrivo i sostenitori del Verona, Gli ultras napoletani armati di mazze, pietre e petardi, erano diretti alla stazione per "accogliere" non con le migliori intenzioni la tifoseria, ma prima di arrivarci sono entrati in contatto con la polizia. Ne sono nati scontri, durante i quali alcuni agenti sono rimasti feriti. La ...

Ultras del Napoli tentano assalto ai tifosi del Verona - scontri con la polizia : Napoli, 6 gennaio 2018 - Alta tensione poco prima del match Napoli-Verona . La polizia ha fermato un gruppo di circa 200 Ultras partenopei che con mazze, pietre e petardi procedevano verso la stazione ...

Napoli - ultras tentano assalto a tifosi Verona : scontri con polizia : scontri tra un gruppo di oltre cento tifosi del Napoli e le forze dell'ordine si sono verificati nella zona della Stazione centrale del capoluogo campano. Alcuni feriti tra gli agenti. Gli ultras, ...

Napoli - in auto con 5 kg marijuana : polizia lo ferma e lui fugge : Napoli, 29 dic. (askanews) Era in auto con 5 chilogrammi di marijuana, ma scoperto dalla polizia è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. E' accaduto sulla strada provinciale 162 a Napoli ...

A Napoli fermato dalla polizia un 15enne per l'aggressione ad Arturo. Ora è caccia ai complici : E' stata una baby gang ad aggredire il ragazzo di diciassette anni accoltellato e ferito gravemente lunedì scorso in pieno centro. Si cercano 3 complici -

Napoli - fermato un 15enne per l'accoltellamento del giovane Arturo. Polizia : "Non crediamo appartenga a un clan" : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla Polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo lunedì scorso in Via Foria. Le indagini proseguono per individuare altri tre componenti della baby gang. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le ...