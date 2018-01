Napoli | cadavere su binari | è il 16enne Ciro Ascione scomparso sabato sera

Napoli - trovato cadavere sui binari : è di un 16enne di Arzano - Giallo sulla morte : Il cadavere di un ragazzo di sedici anni di Arzano, Ciro Ascione , è stato scoperto nei pressi della stazione di Casoria , lungo i binari della linea ferroviaria. Non si avevano sue notizie dallo ...

Cadavere affiorato in mare a Napoli : è di un uomo scomparso in provincia : Il Cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina in mare. La notizia è stata diffusa dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che sul suo profilo facebook scrive: 'Erano circa ...

Cadavere di donna nel golfo di Napoli : "In mare da molto tempo" : Il Cadavere di una donna è stato recuperato questa mattina nel golfo di Napoli, a circa due miglia a sud del porto partenopeo. Ad avvistare il corpo senza vita che galleggiava in acqua, il personale a bordo...

