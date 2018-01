Morì a 12 anni in ospedale | la giovane anestesista aveva capito tutto ma fu

giornata della memoria : venerdì 26 gennaio iniziativa a perugia "a 80 anni dalle leggi razziali". la regione ricorda la tragedia della shoah : ... la Medaglia d'onore conferita dal Presidente della Repubblica, quale riconoscimento per i "cittadini deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai ...

I Giorni della Memoria 80 anni dopo : iniziative a Napoli per non dimenticare : Dal 24 al 27 gennaio spettacoli, mostre, convegni e documentari saranno l'occasione per riflettere e per riconfermare l'indole antirazzista della città. Il programma è particolarmente fitto grazie ...

Dieci anni senza Heath Ledger : in memoria del cowboy gentile e del Joker maledetto : ... da chi sia stato trovato, a immaginare perché abbia assunto quelle sostanze, né ci faremo sfiorare dalle solleticanti suggestioni che hanno confuso i confini della la triste cronaca e della finzione ...

15 anni fa moriva l'Avvocato - ultimo capitano d'industria : Da punto di riferimento costante dell'azienda, divenne punto di riferimento anche oltre i confini italiani e dell'economia. Era sensibile al richiamo della politica ma non si schierò con un partito, ...

15 anni fa moriva l'Avvocato - ultimo capitano d'industria : Come scrisse il Time, ''prima di passare alle pagine della finanza egli fece una brillante carriera sulle colonne della cronaca mondana'' . Viveva per buona parte del tempo in Costa Azzurra in una ...

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (5) : (AdnKronos) - Affiancato da Romiti, Agnelli rilancio' la Fiat in campo internazionale trasformandola in pochi anni in una holding con ramificazioni nel campo dell'editoria e delle assicurazioni. E mentre il gruppo non era piu' solo auto, ma un colosso globale che va a gonfie vele, l'Avvocato divenne

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (6) : (AdnKronos) - La morte di Agnelli arrivò in uno dei momenti piu' complessi della storia del gruppo, quattro anni dopo averne festeggiato il centenario, con conti in perdita, indebitamento altissimo, il macigno del prestito convertendo da 3 miliardi e il rischio che le banche prendessero il controllo

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (4) : (AdnKronos) - La Fiat allora stava espandendosi per la prima volta oltre i confini nazionali e gli scioperi, l'assenteismo, i boicottaggi di quegli anni ebbero sull'azienda pesanti effetti. Nel '74 venne eletto presidente della Confindustria e scese a patti con i sindacati siglando l'intesa per il p

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (2) : (AdnKronos) - anni in cui l'Avvocato si era tenuto lontano dagli affari. Cosa, questa, si narra, che non dispiaceva affatto allo stesso Valletta. Scapolo d'oro, raffinato play boy scavezzacollo, amante delle macchine veloci e delle belle donne (ma con grande riserbo) ma anche appassionato di pittura

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria (3) : (AdnKronos) - Per molti, l"'illuminazione" dell'erede sulla via dell'impero familiare avvenne con l'incidente stradale che stava per costargli la vita nel 1952, allorche' sulla strada tra Cannes e il Principato di Monaco fini' contro un autocarro. Poi, in convalescenza, l'incontro con l'aristocratic

Agnelli : 15 anni fa moriva l'Avvocato - l'ultimo capitano d'industria : Roma, 21 gen. (AdnKronos) - "Non vedo successori in giro. D'altronde uomini così non nascono tutti i giorni. E poi era figlio di un'altra epoca". Scriveva così lo storico Valerio Castronovo, quindici anni fa, il 24 gennaio del 2003. Quel giorno alle 8,30 della mattina, a Villa Frescot, residenza del

Liliana Segre : 'Io - cacciata da scuola a 8 anni. La memoria contro l'indifferenza' : Liliana Segre ha la risata cristallina di una ragazza. 'Mi chiamano senatrice, ma lo sono da così poco tempo che non me ne rendo conto'. E adesso? 'Non posso darmi altra importanza che quella di ...

Fabrizio Moro : in arrivo la raccolta “Parole - Rumori e Anni parte 1” : Fabrizio Moro ha annunciato l’uscita del suo nuovo progetto discografico. Si intitolerà “Parole, Rumori e Anni parte 1” e sarà una raccolta con 13 brani che più hanno segnato la carriera del cantautore romano. Uscirà venerdì 9 febbraio. [arc id=”fb02104a-efa7-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Ad annunciarlo ai fan è stato proprio Fabrizio, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. La raccolta sarà seguita da una ...

Curavano il cancro col bicarbonato : due medici condannati per omicidio. Luca Morì a 27 anni : Assicurava di sconfiggere il cancro con una terapia a base di semplice bicarbonato. Tullio Simoncini, medico radiato dall'ordine professionale, è stato condannato oggi a 5 anni e 6 mesi...