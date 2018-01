Morde la batteria di un iPhone | esplosione nel negozio

Mordere una batteria non è mai una buona idea : Un cliente cinese di un negozio di elettronica vi ha portato il suo iPhone per sostituire la batteria, ma ha avuto la geniale idea di mettersela in bocca e morderla, provocando prevedibilmente una bella esplosione (a pochi centimetri dal volto): fortunatamente sembra che nessuno si sia fatto male. L'articolo Mordere una batteria non è mai una buona idea è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.