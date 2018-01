Milano | arrestato il predatore dei bancomat | assaliva alle spalle le persone intente a

Milano - sprangate in testa un passante : grave. Arrestato l'aggressore : Arrestato per tentato omicidio un 32enne. I carabinieri: nessun movente, i due non si erano mai visti prima

Milano : rapine agli sportelli bancomat - arrestato 58enne : Mialno, 24 gen. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un rapinatore seriale. L'uomo, un 58enne italiano di origine egiziana, rapinava le sue vittime mentre prelevavano denaro agli sportelli bancomat. Il 58enne è accusato di aver commesso 12 rapine tra marzo 2016 e novembre 2017 per un botti

Foggia Calcio - arrestato il presidente Sannella : l’accusa è riciclaggio. La procura di Milano : “Commissariare il club” : arrestato il presidente Fedele Sannella e la richiesta di un commissario giudiziale per un anno. Nuovi guai per il Foggia Calcio, attualmente impegnato nel campionato di Serie B. L’accusa nei confronti del numero uno del club rossonero è di riciclaggio, la stessa che che aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della società, Ruggiero Massimo Curci, negli scorsi mesi. I magistrati hanno disposto anche diverse ...

Milano - arrestato per violenza su una bambina : dalle indagini emerge una seconda vittima : È stato arrestato in ottobre per violenza sessuale aggravata, per avere aggredito una bimba di soli sei anni. Ora, le accuse nei confronti di Sergio Marziano diventano ancora più gravi: i pm gli ...

Milano - il tassista abusivo arrestato per stupro incastrato da un “cuore” : il video girato da una vittime : È stato ‘incastrato’ grazie a un particolare che si trovava nella sua auto, un grosso cuore rosso di stoffa appeso sullo specchietto retrovisore nell’abitacolo il tassista abusivo accusato di due violenze sessuali a Milano. Gli investigatori della Polizia hanno individuato l’oggetto grazie alle immagini riprese da un telefonino di una delle due vittime, che mentre si faceva riaccompagnare a casa con degli amici (scesi ...

