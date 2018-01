Migranti | per Telefono Azzurro in un anno scomparsi 15mila minori

Usa - offre cibo e acqua a imMigranti irregolari : arrestato per immigrazione clandestina : Usa, offre cibo e acqua a immigranti irregolari: arrestato per immigrazione clandestina Il volontario di una organizzazione umanitaria arrestato al confine tra Usa e Messico poche ore dopo che il gruppo ha reso pubblico un video in cui gli agenti di pattuglia alla frontiera distruggono le taniche di acqua lasciate nel deserto dai volontari.Continua a […] L'articolo Usa, offre cibo e acqua a immigranti irregolari: arrestato per immigrazione ...

Un seggio in Parlamento assicurato con i 5 stelle per l'albergatore dei Migranti Video : L'emergenza #migranti nel nostro Paese è da sempre stata un grosso problema, specialmente per quanto riguarda l'accoglienza. Molti albergatori sono stati presi di mira perché hanno messo a disposizione i loro alberghi solo per ospitare i profughi e non più i turisti. Si è parlato dunque del business dell'accoglienza e molti politici si sono interessati al fenomeno, a cominciare da Matteo Salvini. Gedorem Andreatta in lista con il M5S Nel ...

Un seggio per l'albergatore che fa soldi con i Migranti : A volte ritornano. Gedomer Andreatta ha sfidato le tempeste mediatiche, le bordate della base pentastellata, i marosi degli affari ed alla fine è rientrato in porto sano e salvo. Strappando una candidatura alla Camera, secondo nome della lista grillina nel Veneto 2, collegio coincidente col territorio della provincia di Vicenza che il 4 Marzo, col proporzionale, eleggerà 6 deputati. Sarà della partita anche l'ex consigliere comunale di ...

Migranti : sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto - a rischio ordine pubblico (2) : (AdnKronos) - Adesso il timore del sindaco di Lampedusa è che sul fenomeno migratorio cali l'attenzione. "Non è più argomento da campagna elettorale - dice -. Dalla Libia ne sono arrivati 40mila in meno con le politiche di Minniti e questo ha tolto forza agli slogan elettorali. Così di immigrazione

Migranti : sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto - a rischio ordine pubblico : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Incontro domani a Roma tra il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, e il ministro dell'Interno, Marco Minniti. Al centro del faccia a faccia, richiesto dal primo cittadino delle Pelagie, l'emergenza immigrazione dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno fatto registrar

Migranti - il piano di Forza Italia : Ecco perché è nata l'emergenza : Tra i temi più caldi della campagna elettorale per il voto del prossimo 4 marzo c'è l'emergenza immigrazione. È uno dei punti più importanti che dovrà affrontare il prossimo esecutivo. E così con una clip pubblicata sulla pagina Facebook di Silvio Berlusconi, Forza Italia spiega come è nata davvero questa emergenza che ha portato migliaia di immigrati a sbracare sulle coste Italiane. In primo luogo viene sottolineato come durante il ...

Migranti : sbarcate a Messina 412 persone : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Nuovo sbarco di Migranti al porto di Messina dove sono arrivate 412 persone a bordo della nave Sea Watch 3. Al porto di Messina è stata allestita la macchina organizzativa con forze dell'ordine, medici, volontari e associazioni umanitarie, coordinata dalla Prefettura d

Migranti : sindaco Lampedusa - attese troppe lunghe per trasferimenti tunisini : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - "Le attese per i trasferimenti da Lampedusa sono troppo lunghe, questo è il vero problema". Lo ha detto all'Admnkronos Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, commentando la lite tra due tunisini sfociata la notte scorsa in rissa all'hotspot di Lampedusa. "Non è stat

Migranti - l'Austria istituisce una task force di polizia per controllare i confini : Il ministro dell'Interno austriaco Herbert Kickl ha annunciato l'istituzione di una task force di 600 poliziotti per i controlli di frontiera. Come spiega il ministro del partito di ultradestra Fpoe, ...

Migranti - l'Austria istituisce una task force di polizia per controllare i confini : Il ministro dell'Interno austriaco Herbert Kickl ha annunciato l'istituzione di una task force di 600 poliziotti per i controlli di frontiera. Come spiega il ministro del partito di ultradestra Fpoe, ...

Migranti - l'Austria istituisce unità di pronto intervento per difendere i confini : Altro che ripensamento, l'Austria va avanti rispetto a quanto annunciato, tempo fa, dalle forze politiche di destra che poi hanno vinto le elezioni. Il nuovo ministro dell'Interno, Herbert Kickl, in un'intervista al quotidiano Tiroler Tageszeitung annuncia la creazione di una "unità per la protezione delle frontiere". L'obiettivo è evitare di dover far fronte a un flusso di Migranti simile a quello del 2015, ...

Al via a Potenza il 'lavoro utile' per i Migranti : A #Potenza avviate le attività riguardanti 'Il #lavoro utile ", un progetto del Comune. Sul tema è stato già firmato un protocollo d'intesa. In prima linea la Regione, la prefettura di Potenza, quella ...