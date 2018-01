Migliori cavi Lightning per iPhone e iPad

: Migliori cavi USB per caricare lo smartphone (2018) #cavetto #cavo #caricabatterie #usb #smartphone #cavoUSB… - PritzBox : Migliori cavi USB per caricare lo smartphone (2018) #cavetto #cavo #caricabatterie #usb #smartphone #cavoUSB… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) La scelta del cavo, cavo proprietario della gigante di Cupertino, rappresenta una di quelle cose che molto spesso vengono sottovalutate. Infatti, molto spesso si ricorre all’acquisto dicinesoni di scarsissima fattura e questo potrebbe mettere a serio repentaglio la salute dei nostri dispositivi Apple. Ovviamente starai pensando ”si ma 25 euro per un cavo originale Apple lungo un metro sono esagerati!” ed in effetti non ti biasimo! Ragion per cui quest’oggi abbiamo deciso di raccogliere all’interno di questa guida tutte le varie possibilità che rispecchino al meglio il rapporto qualità/prezzo e che disponga della certificazione MFi. Cos’è la certificazione MFi? Si tratta di una certificazione rilasciata dalla stessa Apple per contrassegnare tutti quei prodotti ed accessori che rispondono a determinati standard di qualità e sicurezza. ...