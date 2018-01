Meteo | oggi sole su tutta Italia Da domani piogge al Nord per tutto il week-end | ecco

Previsioni Meteo oggi : giornata stabile - lieve peggioramento tra sera e notte : Previsioni meteo oggi - La giornata odierna risulterà prevalentemente stabile e soleggiata su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia a partire dalla serata, alcune regioni, inizieranno a...

Previsioni Meteo : oggi lieve instabilita' al Sud - domani mite e tanto sole : Previsioni meteo - L'alta pressione continua ad interessare gran parte del territorio italiano. Di conseguenza le condizioni meteorologiche risultano mediamente stabili su gran parte del territorio....

Previsioni Meteo - inizio settimana col caldo anomalo in tutt’Italia. Martedì 23 qualche pioggia in Calabria e Sicilia - sole e temperature in ulteriore aumento altrove : 1/7 ...

Previsioni Meteo oggi : giornata stabile - atteso transito nuvoloso : Previsioni meteo oggi - La giornata odierna risulterà prevalentemente stabile, tuttavia con il passare delle ore, assisteremo al transito di nuvolosità pricipalmente medio-alta che non apporterà...

Meteo : rapida perturbazione artica al centro-sud oggi - forti nevicate sulle Alpi [PREVISIONI] : rapida irruzione artica al centro-sud oggi. Piogge e venti sostenuti fino a stasera. Meglio al nord, tranne le Alpi dove nevicherà incessantemente. Meteo/ Una nuova rapidissima perturbazione di...

Previsioni Meteo - prepariamoci al “Grande Anticiclone” di fine Gennaio : 1040hPa sull’Italia! Intanto il caldo aumenta - oggi +19°C in Sicilia e +16°C in pianura Padana [DATI] : Previsioni Meteo – L’Italia si prepara ad un “Grande Anticiclone” per fine Gennaio: l’alta pressione delle Azzorre si stanzierà sul Mediterraneo per tutta la prossima settimana, con valori di oltre 1035hPa proprio tra l’Italia e i Balcani (dove si toccheranno punte di 1040hPa) tra 23 e 25 Gennaio. Un’anomalia impressionante, perchè uno scenario del genere è tipico della situazione barica estiva ...

Previsioni Meteo : weekend dinamico e ventoso. Con sbalzi termici. Dove cadrà la pioggia : Milano, 19 gennaio 2018 - Sfumata l'ipotesi di un weekend con la 'colata artica' (e mentre il Nord Europa è alle prese con i danni della tempesta ), le Previsioni meteo dei principali siti concordano ...

Meteo - le previsioni del tempo per oggi venerdì 19 gennaio : La perturbazione in transito sull'Europa centrale è in lento movimento verso est/sud-est e determina condizioni di instabilità su parte delle aree alpine più prossime al confine e farà affluire sul...

Meteo - maltempo nel weekend : pioggia e neve : Forte ondata di maltempo nel weekend in Sicilia. I metereologi annunciano l'arrivo di pioggia e neve a bassa quota.

Meteo oggi - neve e vento a 200 orari. Un morto in Calabria : Roma, 17 gennaio 2018 - Italia nella morsa del maltempo . Come annunciato dalle ultime previsioni Meteo , a causa della perturbazione fredda che da Nord sta scivolando verso il Meridione, raffiche di ...

Meteo oggi - Italia nella bufera. Fermi i traghetti - neve al Nord : Roma, 17 gennaio 2018 - Italia nella morsa del maltempo . Come annunciato dalle ultime previsioni Meteo , raffiche di vento battono oggi la Penisola con conseguenze rilevanti soprattutto per i ...

Meteo : venti in forte intensificazione oggi - raffiche oltre 100 km/h. Attese anche piogge - PREVISIONI : Peggioramento del Meteo oggi sull'Italia. Correnti atlantiche intense con raffiche oltre 100 km/h. Locali piogge sul Tirreno. Le ultimissime PREVISIONI... PREVISIONI Meteo/ Tempo in graduale...

Meteo Protezione Civile : qualche pioggia domani - venti in forte intensificazione : Nella giornata di domani avremo una nuvolosità diffusa su gran parte dei settori, con delle precipitazioni che interesseranno principalmente le regioni tirreniche della penisola. Ecco il bollettino...

Meteo USA - anche l’ovest raggiunto da una tempesta di freddo e pioggia : minacciata anche la California già devastata dalle frane : Le tempeste che stanno scivolando negli USA occidentali questa settimana costeggeranno il nord della California meridionale devastata dalle frane, mirando all’area compresa tra Washington e la California settentrionale. Una tempesta martedì 16 gennaio segnerà la fine delle recenti condizioni miti e l’inizio di una tendenza umida. Secondo i Meteorologi di AccuWeather, “un esteso periodo di tempo instabile e più freddo si svilupperà sugli Stati ...