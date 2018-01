Meryl Streep in Big Little Lies 2 | l’attrice ritrova Nicole Kidman ed entra nel cast in

The Post - la clip in anteprima con Meryl Streep candidata a Oscar : ... l'indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell'informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia ...

Oscar 2018 - tutte le nomination. Meryl Streep conquista la 21esima candidatura : In attesa della cerimonia del 4 marzo, sono state rese note tutte le nomination agli Oscar 2018. La 90esima edizione sarà condotta anche quest'anno dal comico Jimmy Kimmel. Con la candidatura come migliore attrice per il film "The Post", Meryl Streep ottiene la sua 21esima nomination, dopo esser stata premiata per tre volte dall'Academy. Con 13 candidature, "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro è il film che in questa ...

Meryl Streep a Milano : «Il mio personaggio - così simile ad Angela Merkel» : «Le donne sono sempre state lì, nella storia. Anche se non erano mai prese veramente in considerazione, anche se non prendevano decisioni importanti, loro c’erano. Ed è divertente tornare a quei tempi. Vedere che cosa facevano, dov’erano, di che cosa parlavano. Ed è esattamente ciò che fa questo film». Il film di cui – in un hotel di Milano – parla con l’inconfondibile (e incantevole) voce soffusa Meryl Streep è The Post di Steven ...

Meryl Streep + Tom Hanks + Steven Spielberg = The Post - : Durante la Seconda guerra mondiale le donne hanno portato avanti l'economia americana e hanno garantito la sopravvivenza della democrazia occidentale. Poi però, quando gli uomini sono tornati dalla ...

Meryl Streep presenta The Post : "Il coraggio si può imparare”. Steven Spielberg” : "Nella battaglia dei sessi il vero problema sono gli uomini" : Il coraggio è indignazione, è contagio di idee, è professionalità. "Il coraggio si deve avere, non è sempre facile, ma sicuramente si può imparare. Il problema è che non lo insegniamo abbastanza alle nostre ragazze", ci ha spiegato Meryl Streep a Milano, alla presentazione ufficiale di "The Post", il nuovo, attesissimo film di Steven Spielberg in cui lei è la protagonista assieme a Tom ...

Il cast di «The Post» a Milano : il coraggio di Meryl Streep : Una donna sola al comando, in anni in cui le donne di successo erano principalmente mogli di successo, quelle che in cucina preparavano tartine per le riunioni di lavoro dei mariti. Che avevano opinioni sì, e talvolta le esprimevano, ma rigorosamente nel segreto delle mura domestiche, mica in quelle metaforiche dei bottoni. Figurarsi a prendere decisioni. Di quelle cruciali, poi, da cui possono dipendere il destino di una famiglia, di un’azienda ...

Meryl Streep/ L'ammirazione per Anna Magnani e l'amore per l'Italia : Meryl Streep, ospite a Che tempo che fa, si è commossa ricordando la straordinaria Anna Magnani. Fabio Fazio le ha regalato una foto autografa della grande attrice romana.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:38:00 GMT)