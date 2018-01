: ...Markets Trading e Segnali Operativi: Davos, Merkel contro Trump: "Il protezionismo non ... - suprani_nicola : ...Markets Trading e Segnali Operativi: Davos, Merkel contro Trump: "Il protezionismo non ... - RealTimeNews__ : RT @Agenzia_Ansa: Davos: Merkel contro Trump sui dazi 'Dimenticate le lezioni della Storia' - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: #Merkel contro @POTUS: "Isolarsi non è la risposta" - Kzkz1968 : RT @Corriere: Merkel contro i nuovi dazi di Trump: «Dimenticate le lezioni della Storia» Il Foru... - momentosera : Da #Davos, #Merkel contro il protezionismo di #Trump: «Scordate le lezioni della Storia. L’unica risposta è la coop… -

"Oggi, 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della, e a me pare di no". Lo afferma la cancelliera tedesca Angelascagliandosi indirettamentesul protezionismo. "L'unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo", insiste."L'isolamento non aiuta". Poi auspica una "Ue sempre più integrata", dall'unione bancaria alla difesa comune. Ed elogia Macron:dall'elezione del presidente francese "un nuovo impulso a rafforzarci".(Di mercoledì 24 gennaio 2018)