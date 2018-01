: Angela Merkel contro l'egoismo di Trump - ItalianPolitics : Angela Merkel contro l'egoismo di Trump - NotizieIN : 14:56 | Davos,Merkel contro Trump: dimenticata la Storia, no a isolazionismo - FlorianaMissori : RT @MediasetTgcom24: Davos,Merkel contro Trump: dimenticata la Storia, no a isolazionismo #davos - johntrebilcock : RT @HuffPostItalia: Merkel contro l'egoismo di Trump - HuffPostItalia : Merkel contro l'egoismo di Trump -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) "Oggi, 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L'unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo". È Angela, alla vigilia dell'arrivo di Donalda Davos, la prima leader europea a puntare il ditoil protezionismo e l'isolazionismo caldeggiati dal presidente americano. Nel pomeriggio parleranno anche il presidente francese Emmauel Macron e il premier italiano Paolo Gentiloni, che faranno interventi a favore della globalizzazione e del multilateralismo.Secondo, si deve andare verso "la creazione di un mercato unico digitale", dove "i dati vanno condivisi per dare prosperità a tutti". "Il protezionismo - ha scandito la cancelliera - non è la risposta" alle crisi che vive l'economia mondiale. Di fronte alla mancanza di ...